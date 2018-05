Gerade hat man den 64-Jährigen noch auf der Bühne eines schäbigen Clubs in Essen gesehen. Umringt von leicht bekleideten Frauen sang und tanzte der auf jugendlich getrimmte Mann. Es sollte ein bisschen lasziv aussehen. Nun, nach dem Abschminken, hört man ihn sagen, dass er "hungrig" sei und auf seinen "Durchbruch" warte. Wenn Künstler in diesem Alter so etwas sagen, wirkt das manchmal traurig, manchmal lächerlich, wie bei vergessenen Schlagerstars, die nach Auftritten in Möbelhäusern Aufbruchstimmung zu versprühen versuchen. Zachi Noy – so heißt der Mann, der nun beinahe im Rentenalter ist – erweckt nicht diesen Eindruck. Das ist ein Verdienst des Dokumentarfilmers Eric Friedler, der den Schauspieler zu einem der Protagonisten seines neuen Films Eskimo Limon. Eis am Stiel – Von Siegern und Verlierern gemacht hat. Friedler hat die Fähigkeit, seinen Gesprächspartnern beim Drehen die Würde nicht nur zu lassen, sondern sie mitunter sogar herauszuarbeiten.

Eskimo Limon ist der israelische Originaltitel der Coming-of-Age-Komödie von 1978. In der BRD wurde sie als Eis am Stiel bekannt. Noy spielt in dem Film, der in der späten 1950er Jahren angesiedelt ist, einen jungen Mann mit Elvis-Tolle, der aufgrund seiner Körperfülle immer wieder gefoppt und gedemütigt wird. Friedler, mehrfacher Gewinner des Grimme- und des Deutschen Fernsehpreises, ist für seine Erzählung vom Entstehen von Eis am Stiel mit den Protagonisten an einige Drehorte zurückgekehrt.

Im Kern ist Eis am Stiel die Geschichte über einen Jugendlichen, der das Mädchen, das er liebt, an seinen besten Freund verliert. Dem Regisseur Boaz Davidson war dies selbst widerfahren. Seine Erlebnisse inspirierten ihn zu der mit Softpornoelementen angereicherten israelischen Version des amerikanischen Films American Graffiti. Dem internationalen Publikum vermittelte Eis am Stiel darüberhinaus eine überraschende Sicht auf Israel. "Man hatte das Bild einer konservativen, religiös geprägten Gesellschaft im Kopf. Eis am Stiel brachte die Erkenntnis, dass Israel ein westlich geprägtes Land war", sagt Friedler. Für ihn ist der Film aber auch ein speziell "deutsches Phänomen". Die acht Teile umfassende Reihe war im deutschsprachigen Raum am erfolgreichsten. Die Filme hätten sich "in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt", sagt Friedler. Wenn man heute Menschen zwischen 35 und 50 nach Eis am Stiel frage, werde man kaum jemanden finden, der nicht zumindest einen Teil gesehen hat.

Friedler greift in seinem neuen Dokumentarfilm inhaltliche Motive aus zwei seiner drei vorangegangenen Filme auf. Die jüngere Geschichte Israels und seiner Populärkultur war bereits Gegenstand in The Voice of Peace, einer Anfang 2014 in der ARD ausgestrahlten Würdigung des Aktivisten und Piratensendergründers Abie Nathan (1927-2008). Mit der Geschichte eines Films und seiner Nachgeschichte beschäftigte sich Friedler 2016 in Der Clown. Darin ging es um einen Jerry-Lewis-Film, den kaum ein Mensch gesehen hat.

In Friedlers neuem Film sagt Zachi Noy: "Ich wünsche mir so sehr, dass am Ende in meiner Lebensbilanz nicht nur der dicke Johnny aus Eis am Stiel übrig bleibt." Er hat wie andere Mitwirkende sehr unter dem Film gelitten. Denn Noy wurde nicht nur im Film gedemütigt, die Erniedrigung war real, sie passierte am Set. Davidson, der Regisseur der ersten vier Teile, habe "wie mit einer Axt" Regie geführt, sagt Noy. Unmittelbar vor einer Szene, in der er weinen sollte, verpasste ihm der Produktionsleiter auf Befehl Davidsons eine heftige Ohrfeige. Es funktionierte, die Tränen flossen. "Sie haben ihn gefoltert, ich konnte das nicht aushalten", sagt dazu Tami Mor, die Kostümbildnerin des Films.

In einer Szene musste Noy sich nackt ausziehen, vor seiner Kollegin Ophelia Shtruhl, die eine Nymphomanin zu spielen hatte. Ihm sei das sehr unangenehm gewesen, denn Shtuhl sei damals gefühlt ungefähr doppelt so alt gewesen wie er, sagt der Mann, der damals der dicke Johnny war. Friedler zeigt die entsprechenden Filmsequenzen dazu. Noy blickt darin sehr verängstigt drein. Das Gefühl ist offensichtlich nicht gespielt.