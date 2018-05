Die Wendung "Netflix and chill" ist mittlerweile schon ein paar Jahre gebräuchlich, jedenfalls im englischen Sprachraum. Ursprünglich wurde sie offenbar tatsächlich der Wortbedeutung nach benutzt und beschrieb eine Veränderung im Freizeitverhalten: Man lungert auf dem Sofa herum, doch statt wie früher durchs Fernsehprogramm zu zappen, klickt man bei der Streamingplattform irgendeine Serie an und tut das, was man "entspannen" nennt. Erst später wurde der Spruch zu einem Code für, nun ja, gemütliche Verabredungen zum Sex. "Was machen wir heute Abend?" – "Netflix and chill." Auch schön.



Der Streamingdienst hat sich selbstverständlich nie gegen die Benutzung des eigenen Namens als Gattungsbegriff für anzügliche Feierabendbeschäftigungen gewehrt. Denn hat man es in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft als Marke, ist man in der Vorstellungswelt der Menschen fest verankert.



Eine neue Serie, die gerade auf Netflix gestartet ist, deutet nun aber an, dass das Unternehmen vorhat, den Gemütlichkeitsfaktor etwas zu reduzieren und sich Neuem zu öffnen: Explained heißt die Erklärdokuserie, und das Außergewöhnliche besteht unter anderem darin, dass die drei ersten, auf einen Schlag verfügbar gemachten Folgen jeweils nur eine knappe Viertelstunde lang sind.



Jede von ihnen geht monothematisch einer zeitlosen und doch aktuellen Frage nach: Warum etwa werden in den USA Angehörige verschiedener Ethnien verschieden gut bezahlt? Welche ethischen Implikationen ergeben sich aus der Crispr/Cas-Methode, mit der man DNA verändern kann? Die Folgen haben eine rasante Schnittfolge und beschreiben dennoch selbst ein so komplexes Thema wie Genom-Editierung anschaulich, dank leicht verständlicher Aussagen ausgewiesener Fachleute. Besser und moderner hat Bildungsfernsehen lange nicht ausgesehen.

Das amerikanische Newsportal Vox, das Explained für Netflix produziert, hat auf seiner eigenen Website als Standard eine Textrubrik namens Explainers, in der Nachrichten genau mit einem solchen Erkläransatz eingeordnet werden; zudem veröffentlicht die Seite seit Februar 2018 einen werktäglichen Podcast namens Today, Explained, der auf ähnliche Weise funktioniert. Vor allem aber hat sich Vox früh darauf konzentriert, Bewegtbildinhalte herzustellen und auf YouTube zu veröffentlichen. Die Videos dort sind meist zwischen vier und acht Minuten lang und behandeln oft tagesaktuelle Themen; fast jeder Beitrag hat sechsstellige Zugriffszahlen.

Was hat Netflix von dem Deal?

Die 20-teilige Explained-Serie, von der nun immer mittwochs eine neue Folge auf Netflix erscheinen wird, ist also im Grunde nur eine logische Erweiterung dessen, was Vox ohnehin schon an multimedialen Inhalten produziert. Mit dem erheblichen Vorteil, dass Netflix als Abnehmer für Explained aus seinem milliardenschweren Ankaufsetat gut bezahlen dürfte. Und Vox prominent den laut Netflix weltweit 125 Millionen Abonnenten vorgestellt wird.

Die interessantere Frage ist daher: Was hat Netflix von dem Deal? Deutet Explained eine mögliche strategische und inhaltliche Neuausrichtung der Plattform an? Und zeigt der Einstieg in Viertelstundenvideos, dass man künftig mit YouTube um Zuschauer mit relativ kurzer Aufmerksamkeitsspanne konkurrieren möchte?



Kürzer, mobiler, jünger

Tatsächlich hat Netflix schon seit Längerem halbstündige Comedy-Specials im Programm, die sich schnell weggucken lassen. Im Januar bereits berichtete das New-York-Magazin, dass der Streamingdienst nun eine Serie mit Viertelstunden-Stand-ups aufnehmen werde (die bislang aber noch nicht im Netflix-Angebot aufgetaucht ist). Am kommenden Sonntag startet dort zudem eine wöchentliche Halbstundenshow mit der Komikerin Michelle Wolf, die vor ein paar Wochen mit ihrem Auftritt beim traditionellen White House Correspondents’ Dinner den Washingtoner Betrieb aufgemischt hat und die bei Netflix auch über Politik reden will, wenn auch nicht über tagesaktuelle. Später im Jahr folgt dann eine offenbar ähnlich konzipierte wöchentliche Talkshow des Comedian Hasan Minhaj, Netflix hat bei ihm 32 Folgen bestellt.