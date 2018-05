Naors schwarze Haare glänzen, den obersten Hemdknopf trägt er offen. Zwar kennt er auf der palästinensischen Hochzeitsfeier niemanden, aber das scheint ihn nicht zu stören: Charmant begrüßt er die Mutter des Bräutigams, tanzt ausgelassen mit den Männern und reckt sein Smartphone in die Höhe, um zu filmen – bis jemand "Fauda" ruft. Auf Arabisch heißt "Fauda" Chaos; im israelischen Geheimdienst dient das Wort als Warnruf, wenn eine Tarnung auffliegt. In diesem Fall die von Naor, der in Wahrheit ein israelischer Agent ist und der die Hochzeitsfeier in eine Trauergesellschaft verwandeln wird.



Fauda heißt auch die israelische Geheimdienstserie, die gerade für viel Aufsehen sorgt und von der New York Times zu einer der besten Fernsehserien 2017 gewählt wurde. Auf Netflix, wo gerade die zweite Staffel angelaufen ist, wird Fauda als das neue Homeland beworben. In Israel ist die Serie ein großer Erfolg, allerdings gibt es – vor allem von palästinensischer Seite – auch heftige Kritik an ihr. Unter anderem wird den Machern vorgeworfen, Kriegsverbrechen zu glorifizieren.



Die Geschichte von Avi Issacharoff und Lior Raz kreist um eine Eliteeinheit des israelischen Militärs, deren Agenten als Palästinenser getarnt im Westjordanland unterwegs sind – um Informationen zu beschaffen, Menschen zu entführen oder zu töten. Ein heikles Thema. Aber in Israel entstehen daraus ja oft die besten Serien. Hatufim etwa, die Geschichte israelischer Soldaten, die im Libanon gefangen genommen wurden und Jahre später in ihre Heimat zurückkehren, diente als Vorlage für die US-Serie Homeland. Fauda hat tatsächlich das Potenzial, eine würdige Nachfolgerin zu werden. Die Serie ist ein packender, manchmal sogar grandioser Thriller. Was aber nicht heißt, dass die Kritik nicht berechtigt ist.



Die Geschichte ist fiktiv. Aber sie wirkt glaubwürdig, weil die Macher wissen, wovon sie sprechen. Issacharoff ist einer der profiliertesten israelischen Journalisten, die über die palästinensischen Gebiete berichten. Und Lior Raz war als junger Mann Soldat in einer Spezialeinheit, wie die Hauptfigur, die er spielt. Dieser Doron Kavillio – ein bulliger Typ mit vernarbter Stirn und stechendem Blick – ist aus der Einheit ausgestiegen, um sich endlich um seine Familie zu kümmern und Wein anzubauen. Bis er erfährt, dass der Terrorist, den er glaubt, erschossen zu haben, noch lebt. Er beschließt, für eine letzte Mission zurückzukehren – und überschreitet dabei einige Grenzen.



Fauda hat alles, was eine gute Agentenserie braucht: einen unberechenbaren Protagonisten, der nicht nur gegen die Welt, sondern auch mit sich selbst kämpft. Kontrahenten, die mehr gemeinsam haben, als ihnen lieb ist und nicht immer zwischen professionellem Auftrag und privaten Rachegefühlen unterscheiden können. Und ein starkes Skript, das auf Erklärungen verzichtet. Das ist ziemlich mutig, gerade für den internationalen Markt. An keiner Stelle wird der Zuschauer belehrt. Dass der palästinensische Terrorist der Hamas angehört, erfährt man recht spät, es ist stets nur von "der Bewegung" die Rede. In der zweiten Staffel tauchen noch Beduinen in der Negevwüste auf, eine weitere Partei in diesem komplizierten Konflikt.



Viele israelische Fernsehsender hatten Fauda anfangs abgelehnt. Eine Serie, in der meist Arabisch gesprochen wird, wollte man den Zuschauern nicht zumuten. Das wundert nicht in Zeiten, in denen eine Kulturministerin, die Generalin war und laut eigener Aussage Verteidigungsministerin werden möchte, vorschlägt, "illoyaler" Kunst die Förderung zu entziehen.



Der kleine Satellitensender Yes Oh produzierte die Serie schließlich und strahlt sie seit 2015 in Israel aus, Netflix übernahm 2016 den weltweiten Vertrieb. Den wackeligen Kamerabildern sieht man das kleine Budget vor allem in der ersten Staffel noch an. In Sachen Storytelling aber kann Fauda es locker mit Hollywood aufnehmen. Es gibt gute, glaubhafte Dialoge, einen gekonnten Spannungsaufbau und Charaktere, die auf die ein oder andere Art deformiert sind.