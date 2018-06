"Amerikaner erwarten und genießen das Spektakel der unglücklichen, fetten Person", schrieb die Autorin Sarai Walker 2006 in der New York Times, "also ist es eine radikale Tat, diese Erzählung herauszufordern". Die neue Serie Dietland, die auf Walkers gleichnamigem Roman basiert, tut genau das. Sie erzählt von einer Frau, die ihr ganzes Leben in einem Zustand größter Angst verbracht hat und beschließt, etwas zu ändern. Sie ist respektlos und, ja, auch revolutionär.

Das erste Bild, das man in dieser Serie sieht, ist das einer Frau, die ihr blaues Auge mit Make-up abdeckt. Augenblicke später sehen wir die Hand einer Frau, die mit einer Rasierklinge ihre Brust ritzt. In der animierten Titelsequenz krabbelt eine dicke Frau auf einen bonbonfarbenen Berg, der aus Süßigkeiten besteht. Während sie höher und höher klettert, verliert sie immer mehr Gewicht und schrumpft, bis sie komplett abgemagert ist. Als sie auf dem Gipfel ankommt, ist sie nur noch ein Skelett – und stirbt. So verspielt und verfremdet kommt dieses Intro daher, dass man seine Radikalität fast übersieht.

Als man der Serienheldin Plum zum ersten Mal begegnet, sitzt sie in einem kleinen Café in New York City und beantwortet im Namen der Chefredakteurin Kitty Montgomery (Julianna Margulies aus The Good Wife) Fragen an das Teen-Magazin Daisy Chain. "Liebe Kitty", schreibt eine Leserin. "Manchmal ritze ich meine Brust mit einer Rasierklinge. Es tut weh, aber es fühlt sich auch gut an." – "Liebe Kitty, wer ist mehr unterdrückt", will eine andere wissen, "eine Frau, die von Kopf bis Fuß in eine Burka gehüllt ist, oder eines der Bikini-Models auf dem Cover Ihres Magazins?"

Ein weiteres F-Wort

Plum beantwortet diese E-Mails pflichtbewusst im Auftrag ihrer skrupellosen Chefin, die auf ihrer Zeitschrift Titel wie Dünn ist in! kultiviert. Zur Burka-oder-Bikini-Frage schreibt Plum: "Sie könnten es als zwei Seiten derselben Münze betrachten." Was sie in diesem Moment nicht weiß: Die angebliche Leserinnenfrage stammt von einer Frauenrechtlerin, die Plum testen will.

Wenn sie nicht auf die Qualen verzweifelter junger Frauen antwortet, verbringt sie ihre Tage damit, Kalorien zu zählen und Kleider zu bestellen, die ihr viel zu klein sind. Eines Tages, so denkt ihre Diätbetreuerin, wenn sie sich "schlechtes Benehmen wie essen" abgewöhnt und eine Magenverkleinerung hinter sich hat, werde ihr "dünnes Ich" sich offenbaren. Ihr Name ist eigentlich Alicia, aber sie wird von allen nur Plum (deutsch: Pflaume) genannt, weil sie "fett" ist. "Ich darf es sagen", betont Plum. Es hat die gleiche Macht wie fuck. Ein weiteres F-Wort.

Doch die Dinge ändern sich, Alicia wird von einem geheimen feministischen Kollektiv rekrutiert, das für die Sicherheit aller Frauen kämpft und findet, dass sie ihr Potenzial in einem sexistischen Medienhaus verschwendet. Die Anführerin dieser Gruppierung (Robin Weigert) ist Erbin eines Diätimperiums und versucht den Schaden, den ihre Familie angerichtet hat, wieder zu beheben, indem sie Frauen wie Plum hilft, sich so zu lieben, wie sie sind. Gleichzeitig beginnt eine maskierte, radikalfeministische Guerillagruppe namens Jennifer einen blutigen Rachefeldzug gegen Vergewaltiger und Schläger. Die Leichen der Männer werfen sie von Brücken und aus Flugzeugen.

Nach Voransicht der ersten beiden Folgen ist es unmöglich zu sagen, wohin das alles führen wird. Der Romanvorlage von Sarai Walker nach zu urteilen, wird sich Dietland wohl nicht mit einer vorhersagbaren Botschaft von zuckersüßer Selbstakzeptanz begnügen, sondern in eine kathartische, provokante und humorvolle Rachefantasie führen. Ein Mann konnte im Fernsehen ein Held sein, auch wenn er leidet, lügt oder verzweifelt ist. Für Frauen galt das lange nicht. Auch gegen diese Ungleichbehandlung streckt Alicia ihren F-Finger ganz weit nach oben.