Im Wohnzimmer von Yasmin Ali hängt ein Regal. Auf dem oberen Brett lehnt ein Bilderrahmen mit einem Schriftzug vor blauem Hintergrund. "Somalia", steht da. Das Regalbrett darunter schmückt ein anderes Wort, aus weißem Stoff genäht: "Home". Es ist nicht ganz klar, in welcher Beziehung diese beiden Worte zueinander stehen. Bezieht sich Home auf Yasmins Wohnung in Bonn? Oder auf Somalia, die Heimat ihres Vaters?

Ein scheinbar harmloses Arrangement von Wohnaccessoires, das eigentlich ein Zuhause heimelig machen soll, belegt in der Kinodokumentation Global Family innere Zerrissenheit. Es ist eines der vielen beiläufigen, aber umso stärkeren Bilder eines Films, der Schicht um Schicht ein Familiendrama offenlegt, das Kontinente umspannt und gleichzeitig die Frage nach Kultur, Heimat und Zugehörigkeit sehr grundsätzlich stellt.



Die sogenannte Flüchtlingskrise ist spätestens seit 2015 medial präsent, die Tagesschau sendet Nachrichten über Geflüchtete, in Talkrunden wird über sie geredet. Das ist die verbreitete journalistische Herangehensweise zu diesem Thema, selbst in längeren Fernsehreportagen: Fragen der Tagespolitik stehen im Vordergrund, Journalisten berichten, Experten erklären, die Betonung liegt auf deutschen Befindlichkeiten. Selten wird mit den Geflüchteten selbst gesprochen, ihre individuellen Schicksale und Geschichten bleiben Randnotizen.

Anders ist das in Dokumentationen mit künstlerischem Anspruch, die in den vergangenen drei Jahren ebenfalls zahlreich entstanden und meist als Kinoform ausgeführt wurden. Am berühmtesten wurde der Film Seefeuer, mit dem der italienische Regisseur Gianfranco Rosi 2016 den Goldenen Bären der Berlinale gewann. In großen Bildmetaphern modelliert er die Situation der Menschen, Einwohner wie Geflüchtete, 2015 auf Lampedusa. Ähnlich bildgewaltig versucht Ai Weiwei, in Human Flow die Strömungsbewegungen von Geflüchteten nachzuzeichnen. Auch Taste of Cement, ein Filmessay des syrischen Regisseurs Ziad Kalthoum, ist der Versuch, dem Elend, das in Flüchtlingslagern in Beirut herrscht, über eindrucksvolle Bilder etwas Gleichnishaftes abzuringen.

Künstlerisch weniger expressiv, dafür näher am konkreten Schicksal eines Einzelnen ist die Dokumentation Als Paul über das Meer kam von Jakob Preuss. Der deutsche Filmemacher schließt darin Freundschaft mit dem aus Kamerun stammenden Paul, der auf seiner Überfahrt mit Schleusern das pure Grauen erlebt und schließlich in Berlin bei den Eltern des Regisseurs landet.

Formal ähnlich funktioniert auch Global Family. Der Film ist das Debüt des deutschen Duos Melanie Andernach und Andreas Köhler. Auch hier steht die Nähe zu den Protagonisten über künstlerischer Verdichtung – aber es ist gerade diese Nähe, die den Film so bewegend macht.



Ali Ibrahim Shaash, Yasmins Vater, lebt seit 1990 in Deutschland. Er stammt aus Somalia, wo er als Kapitän der somalischen Fußballnationalmannschaft ein bekannter und geschätzter Mann war. Vielen in Somalia gilt er bis heute als Sinnbild einer besseren Zeit. Kurz bevor der Bürgerkrieg ausbrach, konnte Shaash fliehen. Angekommen ist er in Deutschland nie. Er träumt noch immer davon, eines Tages nach Somalia zurückzukehren. "Ich spüre den Schmerz jeden Tag", sagt Shaash.