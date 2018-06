Als Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung 2015 erschien, wirkte sein Setting wie eine ausformulierte Pegida-Hysterie: Im Jahr 2022 wird Frankreich von Islamisten regiert. Es wurde darüber debattiert, ob der Autor das nun als Utopie oder Dystopie oder gar als Satire verstanden wissen wollte. Sicher ist, dass Unterwerfung ein Bestseller wurde.

Was für die Entscheidung des Hamburger Schauspielhauses, das Buch 2016 als Theaterstück mit Edgar Selge zu adaptieren, sicherlich nicht nebensächlich war. Nun kommt zum Stück ein ARD-Fernsehfilm mit Edgar Selge dazu, dessen Ereignishaftigkeit noch von einer thematisch angeschlossenen Maischberger-Sendung unterstrichen werden soll.



Die ARD-Verfilmung von Unterwerfung beginnt irritierend: Zu den lieblichen Klängen von Robert Schumanns Kinderszenen kreisen Hubschrauber über der Stadt. Die Stadt ist aber nicht Paris, wo der Roman spielt, sondern Hamburg. Und aus dem Zug steigt Edgar Selge, der Text aus dem Buch vor sich hinredet. Aber nicht als Originalfigur François, sondern als Edgar Selge, der zum Hamburger Schauspielhaus läuft. Als Schauspieler, der einen Text memoriert, den er gleich auf der Bühne sprechen muss.

Der Film, den Selges Neffe Titus gedreht hat, fängt also an mit einem Blick hinter die Kulissen: Selge in der Garderobe, Hallo hier, Rasur da, und dann steht die Schauspielhausintendantin Karin Beier im Raum in ihrer Rolle als Karin Beier und Regisseurin der Hamburger Unterwerfung. Um Selge den Schauspieler Michael Wittenborn vorzustellen. Allerdings nicht als Michael Wittenborn und Kollegen, sondern als einen Herrn Zobel vom Staatsschutz.



Spätestens an dieser Stelle, nach drei Minuten, wird einem der Mummenschanz des Selbstreferenziellen zum ersten Mal schal. Der Echtes-Theater-im-Film-Trick stellt sich als PR-Stunt heraus: Unterwerfung als Film will von Unterwerfung als Hamburger Theaterstück künstlerisch nämlich gar nichts, außer Werbung dafür zu machen. (Wobei "gar nichts" nicht ganz stimmt, aber dazu kommen wir später.)



Bühne ist halt anders als Film

Der Fernsehfilm feiert das Stück, indem er Szenen aus Selges Soloabend in Hamburg nimmt und ihm Spielszenen in Frankreich anheftet, in denen der Schauspieler dann Houellebecqs François gibt. In seinem Blick aufs Theater ist der Film in manchen Momenten dokumentarisch, wenn er bei laufender Aufführung hinter die Bühne schaut oder die Vorrichtung filmt, mit der das Bühnenbild in Bewegung gehalten wird.

Ansonsten ist die Verknüpfung von Theater und Film in Unterwerfung nur für Theaterwissenschaftlerinnen interessant – als Studienmaterial für das Spiel, das auf der Bühne ein anderes ist als im Film. Im Theater erzählt Selge auf karger Szene den Roman als gehobenes Politkabarett, also mit Timing für die Houellebecq'schen Witze. In den Filmszenen spielt er ihn als eine Figur, die mit anderen Rollen Dialog hat an realistisch ausgestatteten Drehorten (Wohnung, Stadt, Universität). Der Film-François ist etwas abgerockter als der Bühnen-François (und damit wohl näher an der Romanfigur). Die Erzählerposition wird illustriert mit konventioneller Spielhandlung, damit es auf Dauer nicht zu langweilig wird mit dem abgefilmten Theaterabend im Fernsehen.

Das Grundproblem der Adaption von Unterwerfung – die Besetzung der Romanfigur mit einem populären Schauspieler wie Edgar Selge – bleibt in dieser uninspirierten, weil nur auf den Effekt, die Werbung fürs Stück zielenden Verbindung von Theater und Film bestehen. Selge suspendiert mit seiner allseits geschätzten Schauspielergröße nämlich das Element aus Houellebecqs Roman, das man ehesten satirisch nennen könnte: den Protagonisten.

"Was bei der Lektüre der misogyneren Passagen in Michel Houellebecqs neuem Roman Unterwerfung unbedingt hilft, ist übrigens, sich in der Rolle des 42-jährigen Icherzählers, der dem Älterwerden von Frauen insgesamt in einer Mischung aus Entsetzen und Ekel gegenübersteht, einfach Houellebecq vorzustellen und wie der heute mit gerade mal 56 Jahren aussieht. Dann kommt man fröhlich durch", schrieb die Journalistin Johanna Adorján 2015 nach Erscheinen des Buchs.

Dafür spricht auch, dass Houellebecq ein Autor ist, der autobiografische Anteile an seinen Alter Egos nie geleugnet hat. Wie ein Popstar spielt er mit seinem Image, etwa in dem französischen Film Die Entführung des Michel Houellebecq.

Gefühlsbasierte Panikmache

Denkt man sich also François, den erschlafften, gelangweilten, an Politik und Gesellschaft desinteressierten und nur mit dem Schwinden seiner Lust beschäftigten, durch Sex überhaupt fürs Leben erregbaren Literaturwissenschaftler in Unterwerfung als Houellebecq ähnlich, dann lässt sich der Roman als Satire auf Männerfantasien lesen.

Der ganze Zukunftsentwurf von Unterwerfung mit einem Frankreich im Jahr 2022 unter einem islamischem Präsidenten, mit verschleierten Frauen und Polygamie (und 15-jährigen Zweitfrauen), dient dann allein der Wiederentdeckung von François' Lust. Das Happy End – und der sich gegen Vorwürfe der Islamophobie schützende Trick – des Buches ist nämlich, dass es einem einsamen, verlorenen, asozialen Mann in den mittleren Jahren wie François unter den neuen Herrschaftsverhältnissen sexuell so gut geht wie nie zuvor.

Durch die Besetzung mit einem attraktiveren, gepflegten und vor allem so hemmungslos bewunderbaren Schauspieler wie Selge wird dem Text der letzte Witz ausgetrieben. Stattdessen nobilitiert der Schauspieler das Houellebecq-Buch zur scheinbar ernstzunehmenden Zukunftsvorhersage. Und aus der angstgetriebenen Wollust am Schreckensszenario, das im Buch ja gar keines ist, bastelt sich nach dem Theater nun die ARD ihren "Themenabend". Die Bereitwilligkeit, mit der das öffentlich-rechtliche Fernsehen jener gefühlsbasierten Panikmache Vorschub leistet, die eigentlich ins Ressort der AfD und ihrer rechtsradikalen Freunde fällt, ist erstaunlich.