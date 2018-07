DIE ZEIT: 4 Blocks ist eine der erfolgreichsten deutschen Serien aller Zeiten. Warum?

Marvin Kren: Als der Produzent Quirin Berg mit der Idee für eine Serie über arabische Clans auf mich zukam, hat sie mich sofort fasziniert. Direkt neben uns, in Berlin oder im Ruhrpott, wohnen solche Typen mit ihren seltsamen Ehrvorstellungen, ihren tollen Autos und ihrem Macho-Äußeren, und wir denken uns alle: Was sind das für Leute? Das ist eine Gesellschaft, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, vor der ich einen extremen Respekt habe. Mich darauf einzulassen und deren Leben kennenzulernen war für mich extrem inspirierend. Und das war bestimmt auch das Spannende für die Zuschauer. Es ist erstaunlich, wie viele Schichten das interessant fanden.

DIE ZEIT: Wie funktioniert das: sich darauf einzulassen?

Kren: Ich war mit den Jungs von der Straße unterwegs. Und habe wirklich viel Zeit mit denen verbracht und viele Fragen gestellt, ihnen beim Leben, bei ihrer Arbeit zugesehen.

DIE ZEIT: Warum haben die Sie da reingelassen?

Kren: Das sind Asphalt-Cowboys, die selbst ihre Legenden bauen. Die erleben selbst ganz viele Geschichten und mischen das mit Fiktion und mit Vergleichen zu Figuren aus berühmten Mafia-Filmen. Sie leben ihre eigenen Legenden und denken sich: Warum gibt es keinen Film über uns? Der Drang, die eigene Geschichte zu erzählen, war extrem groß. Auch als eine Art Richtigstellung. Viele von den Jungs fühlen sich ja vom Staat in die Rolle des Verbrechers hineingezwungen.

Marvin Kren, 38, ist ein österreichischer Regisseur. Für die erste Staffel der Serie "4 Blocks", bei der er Regie führte, gewann er den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. Die zweite Staffel der Serie, die kürzlich fertig gedreht wurde, verantwortete er als Produzent.

DIE ZEIT: Wie haben Sie diese Personen überhaupt kennengelernt?

Kren: Der erste Anker war Kida Khodr Ramadan, der Hauptdarsteller, der selbst ja libanesischer Kurde ist und aus einer großen Familie kommt. Ich hatte mich verliebt in die Idee, dass ich ihm die Rolle von Toni Hamadi gebe, dem absoluten Baba, dem Familienboss. Und er kennt sehr viele Leute. Er hat mir die wirklichen Schlüsselspieler, die wirklichen Toni Hamadis vorgestellt. Und dann ging das ganz schnell. Wichtig für mich war, aus dem Leben dieser Leute zu erfahren, was ihre Motivation ist, wie sie sprechen, wie sie sich verhalten, warum sie so reagieren. Und deswegen war es wichtig, die ganzen Jungs kennenzulernen.

DIE ZEIT: Ist die Serie an eine konkrete Familie angelehnt?

Kren: Nein. Einmal hat aber ein Mitglied einer bekannten Großfamilie aus Neukölln bei uns angerufen und gedroht: Warum wir eine Serie über seine Familie machen und sie nicht um Erlaubnis fragen. Dann haben unsere Leute ihm gesagt, dass sie nicht die einzige arabische Großfamilie in Berlin sind. Damit war das erledigt.

DIE ZEIT: Wie realistisch ist denn die Serie trotzdem geworden?

Kren: In den ersten Fassungen der Drehbuchautoren gab es Szenen, die sich stark an amerikanischen Gangster-Filmen wie Donnie Brasco orientierten. Es las sich extrem amerikanisch, und das hat mich nicht interessiert. Wir wollten uns von der Realität inspirieren lassen. Wir wollten genauso unterhaltsam sein, die Kritiker erreichen und gleichzeitig eine relevante Serie machen, in dem wir diese Jungs ernst nehmen, die ohnehin so viele Geschichten mitbringen. Andererseits war das natürlich auch heftig, sich auf so eine Machismo-Welt einzulassen. Das war durchaus eine dark side of life, die ich da kennengelernt habe.

DIE ZEIT: Was ist denn daran so dark? Bisher hörte sich das doch ganz in Ordnung an?

Kren: Es ist eine sehr harte Welt, die wenig Gefühl zulässt, die wenig Schwäche zulässt. Die das Leben auch sehr pessimistisch sieht. Manche dieser Großfamilien lassen den Frauen keine großen Spielräume, da sind manche von denen beinhart und sehen in ihren Frauen nur Geburtsmaschinen. Ich, als von meiner alleinerziehenden Mutter erzogener Mann, habe da ganz andere Werte vermittelt bekommen.