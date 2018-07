Die originellsten Superhelden der jüngeren Kinogeschichte stammen weder aus dem Marvel- noch aus dem DC-Universum, die inzwischen die jährlichen Box-Office-Spitzenplätze mehr oder weniger unter sich ausmachen. Der bisher einzige Auftritt der Mystery Men datiert auf eine Zeit lange vor dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Genau genommen würden Mr. Furious, Blue Raja und Spleen neben Iron Man, Captain America und Hulk auch ziemlich alt aussehen, sie verfügen über wenig beeindruckende Fähigkeiten. Die Wutanfälle von Mr. Furious verleihen ihm mitnichten Superkräfte, sondern enden meist mit einem blauen Auge, die Wunderwaffe von Blue Raya ist ein Set Silberbesteck, dessen Flugbahn meist von einem Mitstreiter durchkreuzt wird, und Spleen setzt Freund wie Feind mit seinen, nun, Flatulenzen außer Gefecht.

1999 hatten die Mystery Men ihren einzigen Kinoauftritt, Ben Stiller, Hank Azaria und Paul 'Pee-wee Herman' Reubens spielten die Anti-Superhelden. Der Film floppte trotz eines überschaubaren Budgets, Hollywood hatte das Genre nach der Travestie Batman und Robin (mit George Clooney im Fledermauskostüm und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze) eigentlich aufgegeben. Wozu braucht die Welt eine Superheldenparodie, wenn sich die Superhelden selbst ad absurdum führen?

Rückblickend muss man wohl sagen, dass die Mystery Men aus dem Verlag Dark Horses, dem die Comicwelt unter anderem die Alien vs Predator-Reihe und Hellboy verdankt, ihrer Zeit einfach nur einen Schritt voraus waren. Superhelden mit obskuren Kräften oder ganz ohne herausragende Fähigkeiten sind längst in den Kanon der Weltenretter eingemeindet. Diversität und Inklusion wurden gerade bei Marvel zuletzt großgeschrieben.

Die geistig unterbelichteten Guardians of the Galaxy (soziale Inkompetenz plus moralische Polyvalenz) gehören heute zu den erfolgreichsten Marvel-Franchises überhaupt. Und in Deadpool 2 hatte gerade die Mutantin Domino ihren ersten Auftritt, deren charakteristische Superkraft ihr "Glück" ist. Die Vorbehalte Deadpools, der es selbst – ohne sonderliches Talent außer seiner großen Klappe – aus dem Schatten der Avengers zu einer eigenen Reihe gebracht hat, gegenüber den "minderen" Qualitäten seiner Kombattantin haben die letzten Marvel-Filme eindeutig widerlegt: "Glück ist keine Superkraft, und es sieht auch nicht besonders filmisch aus."

Längst eine Lizenz zum Gelddrucken

Mangelnde Kinotauglichkeit war auch lange ein Hemmnis, mit Ant-Man eine randständige Figur aus dem Marvel-Universums in den Avengers-Zyklus zu integrieren. Weder der Superheld selbst noch sein ziviles Alter Ego Scott Lang, im Kino gespielt von Paul Rudd, verfügen über das nötige Charisma, um mit den überlebensgroßen Vorzeigehelden, jeder für sich längst eine eigene Marke, mitzuhalten. Ant-Man kann sich mit Hilfe eines Hightech-Anzugs auf Ameisen- und sogar subatomare Größe schrumpfen und mit Insekten kommunizieren. Lang wiederum, ein Elektroingenieur und Meisterdieb, kämpft in erster Linie um das Sorgerecht für seine Tochter. Bis er vom Ex-Avenger Hank Pym (Michael Douglas) und dessen Tochter Hope (Evangeline Lilly), der "Wespe", rekrutiert wird.

Ant-Man war neben den Guardians die Feuerprobe für Marvel, man wollte herausfinden, über wie viel Franchise-Potenzial der Verlag mit seinen Myriaden von Superhelden verfügt. Inzwischen weiß man, dass der Name eine Lizenz zum Gelddrucken bedeutet. Auch Black Panther gehörte bis zur Verfilmung von Ryan Coogler eher zu den Marvel-Superhelden aus der zweiten Reihe, seine Erfindung war 1966 dem "Zeitgeist" der Bürgerrechtsbewegung geschuldet. Wohl niemand hätte 50 Jahre später damit gerechnet, dass Black Panther weltweit über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen einspielen würde.

Der Erfolg von Ant-Man vor drei Jahren fiel in eine Phase, als Marvel bereits ahnte, dass ihnen die Fans aus der Hand fressen würden. Als das MCU in den Nullerjahren konzipiert wurde, plante Marvel noch, neben den teuren Blockbustern um die "Hauptmarken" auch Produktionen mit mittleren Budgets in die Kinos zu bringen. Auf diese Weise wollten sie obskuren Figuren wie Ant-Man oder Black Panther eigene Filme geben. Davon kann längst keine Rede mehr sein: Mit einem kolportierten Budget von 160 Millionen Dollar spielt die Fortsetzung Ant-Man and the Wasp etwa in derselben Liga wie die Avengers-Filme. Klein ist der Film allenfalls, was die Dimensionen seiner Protagonisten betrifft.