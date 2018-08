Vielleicht ist es auch zu viel erwartet, dass die Premiere von Dunja Hayali als Moderatorin im ZDF-Sportstudio etwas Besonderes darstellt. Aus Sicht des Senders ist die Neubesetzung klug: Hayali gilt als kritische, nachfragende Journalisten, die etwa dem Gehetze von rechts etwas entgegensetzt. Das hat sie zu einer markanten Figur im ZDF-Personal werden lassen, zu einem prominenten Gesicht des Senders. Das zeigt sich auch daran, wie intensiv zuletzt Hayalis Nebentätigkeiten als Moderatorin diskutiert worden sind, obwohl sie unter den bekannten Fernsehnasen nicht die einzige ist, die sich in dieser gut bezahlten Praxis übt.

Als Zeichen von Hayalis Ambitionen darf der Versuch gelten, für die Premierensendung Mesut Özil und den DFB-Präsidenten oder Bundestrainer für ein Gespräch zu gewinnen. Weil aber weder der wegen rassistischer Anfeindungen zurückgetretene Nationalspieler noch der in dieser Hinsicht unsolidarische Verband eine solche Vermittlung nötig haben oder Lust darauf, war Hayalis erster Gast Friedhelm Funkel.

Und diese Wahl ist so ziemlich das Gegenteil von der kritischen Brisanz, die Hayali dem Sportstudio vielleicht verschaffen soll. Auch wenn sie den zum sechsten Mal wieder in die Bundesliga aufgestiegenen Funkel als "erstklassigen Gast" lobte und sich mühte, Besonderheit herauszustellen: "War es wirklich was richtig Besonderes?", fragte die Moderatorin den Trainer-Haudegen im Auftaktgeplänkel, woraufhin Funkel gestand: "Ja, es war was Besonderes."

Kein legendärer Versprecher

Die Verpflichtung von Hayali ist logisch, insofern die Journalistin als Sportreporterin begonnen hat. Dennoch wird jede neue Sportstudio-Moderatorin wegen des legendären Schalke-05-Versprechers von Carmen Thomas (die erste Sportstudio-Moderatorin verlor daraufhin ihren Job) vor mehr als 40 Jahren mit dieser Geschichte assoziiert. Auch wenn Thomas' Lapsus heute betrachtet mehr über eine Markenbildung im Medienzeitalter sagt als über die chauvinistische Atmosphäre in der Gesellschaft der Siebzigerjahre.

Tatsächlich hatte auch Hayali einen Versprecher, der ihr aber weit weniger Ruhm einbringen wird als Carmen Thomas: Sie kündigte den Kommentator des Spiels Gladbach gegen Leverkusen als "Dirk Schmidt" an. Was etwas Ironisches hat, weil der blasse Oliver Schmidt als Reporter nur aufgrund seiner pseudokunstvoll gedrechselten Plattitüden ("Der Künstler, der am liebsten seine Füße sprechen lässt") unverwechselbar ist.