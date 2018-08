ZEIT ONLINE: In Kindeswohl spielen Sie eine Familienrichterin. Das ist ungewöhnlich. Im Kino geht es viel häufiger um Strafprozesse als um Familiengerichtsfälle. Was ist dennoch spannend daran?

Emma Thompson: Alle denken, dass Strafrechtsverfahren die interessanteren Prozesse sind. Das Familiengericht hat weniger Ansehen, weil es hier ja "nur" um häusliche Angelegenheiten geht. Zur Vorbereitung auf diesen Film habe ich jedoch viel Zeit im Familiengericht verbracht und als ich mit den Richterinnen und Richtern gesprochen habe, ist mir klar geworden, dass sich in diesen Verfahren das ganze Leben in all seiner tragischen Widersprüchlichkeit spiegelt. Hier müssen sehr brutale Entscheidungen getroffen werden. Die Betroffenen sind oft von ihren Erlebnissen vollkommen verstört. Und die Richterin muss quasi darüber bestimmen, wie diese Menschen ihr Leben in Zukunft weiterleben werden.

ZEIT ONLINE: Könnten Sie sich diesen Beruf für sich selbst vorstellen?

ib-emma-thompson-kindeswohl Emma Thompson Emma Thompson wurde 1959 in eine Schauspielerfamilie hineingeboren. Ihre Karriere begann sie als Komödiantin auf der Bühne und im Fernsehen. Mit Wiedersehen in Howards End hatte sie 1992 ihren ersten großen internationalen Erfolg. Seitdem ist sie im britischen Kino ebenso präsent wie in Hollywoodproduktionen. Thompson arbeitet auch als Drehbuchautorin und Produzentin und wurde für das Skript zu Sinn und Sinnlichkeit 1995 mit dem Oscar ausgezeichnet. Im Juni 2018 wurde sie von der britischen Königin für ihre Verdienste geehrt und in den Stand der Dame erhoben. Zum Film "Kindeswohl" In Kindeswohl nach dem Roman von Ian McEwan spielt Thompson die erfahrene und angesehene Familienrichterin Fiona Maye. Komplizierte moralische und juristisch einwandfreie Urteile zu treffen, ist ihr Tagesgeschäft, dem sie mit hohem Engagement und scharfem Verstand nachgeht. So wie im Falle des 17-jährigen Adam (Fionn Whitehead), der an Leukämie erkrankt ist. Eine Bluttranfusion könnte ihn retten, aber der Patient gehört den Zeugen Jehovas an, deren Glaube die Vermischung von Blut verbietet. Die kurze, intensive Begegnung zwischen Fiona und dem jungen Mann hat zur Folge, dass Adam die Nähe der Richterin sucht. Fiona fällt es zunehmend schwer die professionelle Distanz zu wahren.

Thompson: Nein, eine solche Verantwortung könnte ich nicht jeden Tag übernehmen. Wahrscheinlich hätte ich auch zu viel Mitleid mit den Betroffenen. Die Richterinnen, mit denen ich gesprochen habe, waren zwar auch empathisch, aber sie haben gelernt ihr Mitgefühl zu kanalisieren und sich vor zu großer emotionaler Anteilnahme zu schützen. Das waren ganz außergewöhnliche Frauen, die ihre verantwortungsvolle Arbeit im Verborgenen leisten.

ZEIT ONLINE: Daneben erzählt Kindeswohl auch von einer langjährigen Ehe, die an der Veralltäglichung zu zerbrechen droht. Wie lässt sich so ein emotionaler Erosionsprozess aufhalten?

Thompson: Ich glaube, wir müssen uns zunächst einmal von der Vorstellung verabschieden, dass die Person, mit der wir unser Leben verbringen wollen, immer so bleibt, wie wir sie kennengelernt haben. Jede Langzeitbeziehung muss gelegentlich absterben, um neu wachsen zu können. Das habe ich in vielen Jahren Paartherapie gelernt. Entweder ist man bereit, diese Beziehungsarbeit zu leisten oder man wacht – wie viele meiner Freunde, die sich nach 20 Jahren trennen – eines Tages auf und wundert sich, wie man sich derartig auseinanderleben konnte. Man muss darüber reden, was sich im eigenen Leben verändert, was einem wichtig und nicht mehr wichtig ist. Es ist oft schwer, solche Dinge auszusprechen. Und das finde ich so interessant an der Figur von Fionas Mann Stanley: Er hat den Mut, seine Frau mit seinen Bedürfnissen zu konfrontieren. Er fordert die Auseinandersetzung ein. Wir haben viel zu viel Angst vor den Schmerzen, die wir einander zufügen könnten. Aber manchmal muss man einfach durch diesen Schmerz gehen, um zusammen weitermachen zu können. Bei den ganzen Lügen, die wir über das Leben, die Liebe, Mutterschaft und Ehe aufgetischt bekommen, ist es kein Wunder, dass wir immer wieder in einen solchen Schlamassel geraten.

ZEIT ONLINE: Fiona ist ein grundanständiger Mensch. Warum sieht man solche Menschen so selten auf der Kinoleinwand?

Thompson: Es ist komisch, dass wir oft denken, dass anständige Menschen langweilig sind. Dabei sind Anstand und Güte sehr komplexe Angelegenheiten. Denn der einzige Weg anständig zu sein, besteht ja gerade darin, die eigenen Lebensbedingungen in all ihrer Widersprüchlichkeit anzuerkennen. Dafür muss man sehr sensibel und tolerant gegenüber sich selbst und anderen sein. Und das ist nicht einfach. Deshalb hat mich diese Rolle auch so sehr interessiert. Zu viele Geschichten werden in schwarz-weißen Denkmustern erzählt. Das gilt besonders für die Geschlechterzuschreibungen. Die derzeitigen Genderdiskussionen sind deshalb auch sehr interessant, weil sie die rigiden Rollenzuschreibungen in Fluss bringen, die von vielen Männern ja genauso gehasst werden wie von Frauen. Diesbezüglich befinden wir uns in einer sehr aufregenden Zeit, weil hier wirklich etwas in Bewegung kommt.

ZEIT ONLINE: Die Frauenfiguren, die Sie spielen, tragen oft eine gewisse Traurigkeit in sich. Woher kommt das?

Thompson: Ich glaube, die weibliche Existenz ist oft sehr traurig. Als ich jung war, dachte ich, dass ich alles machen kann. Aber dann musste ich realisieren, dass ich viele Sachen nicht tun durfte, weil ich eine Frau bin. Wie oft hat man mir gesagt: Du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Die Lebenserfahrungen von Frauen sind oft von solchen Hindernissen und Enttäuschungen geprägt.

ZEIT ONLINE: Trotzdem haben Sie es geschafft, in Ihrem Beruf sehr erfolgreich zu sein …



Thompson: Ja, weil ich mich gegen diese Zuschreibungen und Verbote gewehrt und einfach gesagt habe: "Ich kann das!" Und ich hatte Glück. Als ich jung war, waren in meinem Umfeld immer Männer, die meine Arbeit geschätzt und gefördert haben. Ich bin meinem männlichen Agenten, meinen männlichen Produzenten und meinen männlichen Kollegen sehr dankbar, weil sie gesagt haben: "Du kannst gut schreiben. Das ist total lustig. Ich werde dich unterstützen."

ZEIT ONLINE: Mit Erfolg. Vor Kurzem sind Sie von der englischen Königin in den Stand der Dame erhoben worden. Wie fühlte sich diese Ehrung an?

Thompson: Als mich der Brief erreichte, in dem stand, dass die Queen mich zur "Dame" ernennen möchte, musste ich mich innerhalb einer Woche entscheiden. Und das ist mir gar nicht leicht gefallen. Zuerst hat mich die Nachricht in totale Aufregung versetzt. Danach kamen die Schuldgefühle und ich dachte: "Moment. Das ist eine Ehrung des Establishments, die kann ich unmöglich annehmen. Ich bin schließlich eine Linke." Wenig später wurde mir klar, dass ich fast mein ganzes Leben für die Rechte und Anerkennung von Frauen gekämpft habe. Und nun kam diese Ehrung, die mir als Frau, die einiges in ihrem Beruf geleistet hat, genau diese Anerkennung gibt. Nach sorgfältiger Abwägung habe ich also schließlich "ja" gesagt und das war auch gut so. Mein Mann muss sich jetzt immer verneigen, wenn ich den Raum betrete. Nicht zu tief, nur eine kleine, angedeutete Verbeugung.

Der Film "Kindeswohl" läuft am 30. August in deutschen Kinos an.