Der US-Schauspieler Jimmy Bennett hat sich erstmals persönlich zu den Berichten geäußert, er sei von der italienischen Schauspielerin und Regisseurin Asia Argento sexuell angegriffen worden. "Mein Trauma kam wieder hoch, als sie sich selbst als Opfer outete", heißt es in einem Statement des 22-Jährigen über die #MeToo-Aktivistin, die den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben.

Ein Beitrag geteilt von bennett. (@jimmymbennett) am Aug 22, 2018 um 1:12 PDT

Am Sonntag hatte zunächst die New York Times berichtet, Argento habe Bennett im Mai 2013 in Kalifornien missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt war. Sexuelle Handlungen mit unter 18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar. Bennett habe Jahre später 3,5 Millionen Dollar von Argento gefordert, in diesem Frühjahr hätten sie sich auf 380.000 Dollar (rund 330.000 Euro) geeinigt. Argento hatte den Bericht der Zeitung wenige Tage später gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa dementiert. Sie sei "zutiefst schockiert" über die "absolut falschen" Nachrichten und sprach von "Verfolgung".



Bennett sprach in seinem Statement, das er auf Instagram veröffentlicht hatte, von "dem Ereignis", das ihm widerfahren sei, ließ jedoch offen, was genau er Argento vorwirft. "Ich möchte dieses Ereignis meines Lebens hinter mir lassen, und heute habe ich beschlossen, nach vorn zu blicken – nicht länger in Stille", schrieb der 22-Jährige. Er habe sich zunächst nicht öffentlich geäußert, "weil ich mich entschieden hatte, das mit der Person, die mir Unrecht getan hat, privat zu bewältigen".

"Mein Trauma ist zurückgekehrt"

Bennett schrieb von "Scham und Angst", die er damals empfunden habe. Er habe damals geglaubt, dass "eine solche Situation für einen Mann in unserer Gesellschaft stigmatisierend wäre". Er habe gedacht, die Menschen würden nicht aus der "Perspektive eines Jugendlichen" nachvollziehen können, was ihm widerfahren sei. Allerdings sei sein "Trauma" wiedergekehrt, als sich Argento als Opfer sexuellen Missbrauchs durch den Hollywoodmogul Weinstein offenbarte.

Bennett dreht bereits seit jungen Jahren Filme in Hollywood. Im Jahr 2003 spielte er seine erste größere Nebenrolle in Der Kindergarten Daddy mit Eddie Murphy. 2004 dann spielte er als Siebenjähriger zusammen mit Asia Argento in dem Film The Heart Is Deceitful Above All Things, bei dem die Italienerin auch Regie führte. Danach sollen die beiden, die in dem Film Mutter und Sohn verkörpert haben, nach Aussage von Argento jahrelang eng befreundet gewesen sein.