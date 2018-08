Erst spielte sie Disneys neue "Cinderella", dann eine junge Lady in der TV-Serie "Downtown Abbey", schließlich die Privatsekretärin Winston Churchills und derzeit ist sie als junge Donna in dem Musical "Mamma Mia" zu sehen – die 29-jährige Schauspielerin Lily James übernimmt gerne sehr unterschiedliche Rollen. Am 9. August kommt sie nun als Juliet in die deutschen Kinos in der Verfilmung des Briefromans "The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society" von Ann Shafter. Die Journalistin Juliet Ashton fährt darin für die Recherche über einen Buchclub gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nach Guernsey. Dabei verwebt sich die Geschichte der Frauen, die sie erzählen möchte, mit ihrem eigenen Leben. Ein guter Zeitpunkt also, James zu fragen, wie sie es schafft, als Schauspielerin sie selbst zu sein und dennoch etwas anderes, über sich selbst Hinausgehendes, auszusagen.

ZEIT ONLINE: In dem Buch von Ann Shafter geht es um die Magie der Literatur, um Freundschaft und die Rolle der Frauen im Zweiten Weltkrieg. Was hat Sie daran gereizt?

Lily James: Ich kannte das Buch vorher nicht, aber dass die Literatur darin so eine große Rolle spielt, hat mich sofort angezogen. Szenen wie die, in der die Frauen des Literaturclubs über Jane Austen und Emily Brontë diskutieren. Besonders fasziniert hat mich auch, dass dieser Roman als Briefroman verfasst ist. Gerade in unserer heutigen Welt von Tweet und Instagram, in der jeder in Sekundenschnelle etwas postet, ohne länger darüber nachzudenken, fühlen sich die Dinge oft so bedeutungslos an. Ein Brief setzt sich wirklich mit dem Gegenüber auseinander, und er ist an eine Person adressiert, nicht an die ganze Welt. Dadurch entsteht eine völlig andere Tiefe. Ist es nicht das, was Literatur und Freundschaft ausmacht?

ZEIT ONLINE: Gute Literatur als Anker in einer hektischen unpersönlichen Welt?

James: So empfinde ich das tatsächlich. Gute Bücher schaffen eine Parallelwelt, die mich Distanz zu meinem eigenen Leben gewinnen, aber auch immer wieder Antworten auf aktuelle Fragen finden lässt oder mich auf ganz neue Ideen bringt. Gute Bücher spenden Trost oder lassen einen die Welt anders betrachten. Ich tauche darin ein und komme gestärkt wieder hervor.

ZEIT ONLINE: Haben Sie Lieblingsbücher?

James: Eines meiner Lieblingsbücher ist Franny and Zooey von Salinger oder der Fänger im Roggen, auch von Salinger. Vor Kurzem habe ich Die Nachtigall Schwestern von Donna Douglas gelesen. Ansonsten lese ich sehr viel Sylvia Plath, auch ihre Tagebücher. Die Vorbereitung zu Deine Juliet habe ich dazu benutzt, sämtliche Klassiker, die ich noch nicht kannte, zu lesen. Dabei haben es mir vor allem die Brontë-Schwestern angetan.

ZEIT ONLINE: Wie sehen Sie ihre Figur, die Journalistin Juliet Ashton?

Lily James wurde 1989 in England geboren, 2010 schloss sie ihr Schauspielstudium an der Guildhall School in London ab und spielte zunächst Theater. Einen ihrer ersten großen Filmauftritte hatte sie in der Titelrolle von Kenneth Branaghs "Cinderella". In "The Darkest Hour" spielte sie die Sekretärin von Winston Churchill. Seit Mitte Juli ist sie in "Mamma Mia" zu sehen. Am 9. August 2018 kommt sie nun mit "Deine Juliet" in die Kinos, der Verfilmung des Briefromans "The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society" von Ann Shafter. Als nächstes steht eine noch unbetitelte Komödie des britischen Regisseurs Danny Boyle an.

James: Juliet wird zu einer immer mutigeren, starken jungen Frau. Es gelingt ihr, sich aus ihrer scheinbar perfekten, bei genauerem Hinsehen doch eher einengenden Beziehung zu befreien. Sie wird weniger kontrollierend und findet ihre Stimme als Autorin und als Frau in der Gesellschaft.

ZEIT ONLINE: Gibt es darin einen Bezug zu Ihrem eigenen Leben?

James: Juliet hat dieses Bedürfnis, sich selbst auszudrücken, ob nun erfolgreich oder nicht. Sie spürt und weiß plötzlich, welche Geschichten sie erzählen möchte. Sie muss sie erzählen, auf ihre Art, sonst fühlt sie sich wie festgeklemmt oder unvollständig. Davon erkenne ich viel bei mir selbst, aber auch bei meiner Generation. Juliet wirkt auf mich wie ein Chamäleon: Sie kann das Glücklichsein spielen. Sie müsste glücklich sein, wenn sie ihr äußeres Leben betrachtet. Aber sie spürt, dass es innerlich doch andere Dinge sind, die für sie wirklich zählen. Das zu erkennen und schließlich danach zu leben, sich immer wieder neu auszurichten, diese Balance immer wieder neu zu finden, fasziniert mich. Man muss sich ständig verändern, um sich selbst treu zu bleiben.

ZEIT ONLINE: Die Rolle, mit der Sie einem breiten Publikum bekannt geworden sind, war Cinderella. War das nicht eine gefährliche erste große Rolle? In dem Sinne, dass man damit ganz schnell in einer Schublade landet?

James: Ehrlich gesagt, habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht. Weil ich wusste, dass Kenneth Branagh die Regie führen würde. Ihm vertraue ich mehr als allen sonst in der Welt. Ich wusste, dass er Klasse und Niveau in die Sache bringen würde. Er kommt vom Theater, er inszeniert Shakespeare. Branagh ist wie kein anderer in der Lage, eine epische Geschichte zu erzählen. Das konnte gar nicht schiefgehen oder kitschig werden. Er hatte von Anfang an eine willensstarke Cinderella vor Augen. Eine Cinderella, die entschlossen ist, liebeswürdig zu sein, und dem Leben, so schwer es auch manchmal sein mag, die besten Dinge abzugewinnen, es unbeschwert und unvoreingenommen zu betrachten.