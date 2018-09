Sie nennen es Anthologie, was ein bisschen didaktisch klingt. Nimmt man den griechischen Ausdruck beim Wort, handelt es sich um eine Blütenlese. In The Ballad of Buster Scruggs, dem neuen Film der Brüder Joel und Ethan Coen, der gerade seine Weltpremiere auf dem Festival von Venedig feierte, gibt es tatsächlich ein sich wiederholendes, floral anmutendes Motiv: Einschusslöcher in menschlichen Körpern. Drum herum breitet sich das Blut aus, mal als kleine Rose, mal als langsam wachsendes, tiefrotes großblättriges Gewächs.

In sechs Teilen entfalten die Coens eine Erzählung aus dem amerikanischen Westen, eine Variation der großen wiederkehrenden Motive ihrer Filme: das metaphysisch überhöhte kriminelle Katz-und-Maus-Spiel der Menschen. Die Leere des Verbrechens und dessen morbide Unterhaltsamkeit. Die Vergeblichkeit unserer Existenz – und ein sarkastischer Blick auf alle Versuche, diese Vergeblichkeit durch das Streben nach Geld, Gold oder Land zu überwinden.

Liebevoll setzen sie zu Beginn jeder Episode einen alten Erzählband mit farbigen Abbildungen von Wild-West-Szenen ins Bild. The Ballad of Buster Scruggs präsentiert sich also selbst als Lektüre zweier regieführender Brüder, die sich durch die Schicksale ihrer Figuren blättern, allesamt mythologische Gestalten des Wilden Westens.

Da ist der singende Cowboy (Tim Blake Nelson), der alle Duelle gewinnt. Bis auf das letzte. Der Bankräuber (James Franco), der nicht mit dem Widerstand des Schalterbeamten gerechnet hat, dem Tod durch den Strang aber zunächst entrinnt. Der alte Goldgräber (Tom Waits), auf dessen Schatz es ein Halunke abgesehen hat. Oder auch die alleinstehende Siedlerin (Zoe Kazan), die auf einem Treck ihrem zukünftigen Ehemann begegnet. Wenn sie doch nur eine Zukunft hätte.

Jede der sechs Episoden (eigentlich sind es fünf und eine Apotheose) endet mit mindestens einer Leiche im Straßenstaub, im eisigen Fluss oder in der vertrockneten Weite der Prärie. Alle Kapitel sind begleitet von einer Gewalt, die selbstverständlich scheint.

Eigentlich war das Projekt als Netflix-Serie geplant, doch die Coen-Brüder entschlossen sich zu diesem konzentrierten Reigen. Ihr sarkastischer Humanismus oder humanistischer Sarkasmus funktioniert auch in der kurzen Form. Denn die Kunst der Coens besteht auch hier darin, ihre Figuren, die einander Allerschlimmstes, Schreckliches antun, mit einem aufmerksamen, zugeneigten Kamerablick zu betrachten.



Lincolns Gettysburg-Rede auf die Demokratie

Dazu gehört die Marotte des pockennarbigen Killers, sich eine Zigarette zu drehen und halb zu rauchen, nachdem er einem Unschuldigen in den Rücken geschossen hat. Oder die Zuneigung der jungen Siedlerin zu einem nervigen, kläffenden Hündchen, das vielleicht in eine Vorstadtsiedlung, aber nicht in von Indianern bewohntes Land gehört. Oder auch die schöne Geste des zerzausten Goldgräbers im einsamen Flusstal: Nachdem er einer Eule vier Eier aus dem Nest geklaut hat, legt er unter dem starren Blick des Tieres drei zurück ("Weiß der Himmel, bis wie viel ein Vogel überhaupt zählen kann.").

Die wohl härteste Episode von The Ballad of Buster Scruggs enthält einen verstörenden Kommentar der großen Show namens Amerika: Ein Schausteller (Liam Neeson) zieht mit einem arm- und beinlosen Schauspieler (Harry Melling) durch die Städtchen und Dörfer des Westens. In einem improvisierten Planwagentheater rezitiert der Darsteller auf bewegende, immer andere Weise einen Monolog, an dessen Ende der berühmte Schlusssatz von Abraham Lincolns Gettyburg-Rede steht, die dieser 1863 nach der entscheidenden Schlacht im Amerikanischen Bürgerkrieg gehalten hatte: "Und auf dass die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk, nicht von der Erde verschwinden möge."

Eines Tages entdeckt der Schausteller eine Show mit einem dressierten "kopfrechnenden" Huhn. Er kauft diese Nummer, die wesentlich mehr Zuschauer anzieht. Der Rest ist Coen-Kino: Eine einsame Schneelandschaft. Ein zur Probe in den eiskalten Fluss geworfener Wackerstein. Dann der leere Platz hinten im Planwagen.

Das sich politischen Botschaften stets entziehende Werk der Coens wird nicht überfrachtet, wenn wir feststellen, dass dieser Mord auch den Tod einer Idee erzählt. Es ist die Idee Amerika. Am Selbstbild und Mythos ihres Landes arbeiten sich Joel und Ethan Coen seit 25 Jahren in Form einer großen Gewaltgeschichte quer durch alle Kinogenres ab.

"The Ballad Of Buster Scruggs" läuft ab 16. November auf Netflix.