Was genau ist passiert? Wie war es wirklich? Wer kann das schon mit Gewissheit sagen? Sicher ist nur eines: Erinnerungen ist nicht zu trauen. Das fragile Verhältnis zwischen realen Ereignissen und den Spuren, die sie zwischen Vergessen und Verdrängen in unseren Köpfen hinterlassen, ist derzeit ein virulentes Thema im Kino.



In The Tale stellt die Dokumentarfilmerin Jennifer Fox ein traumatisches Kapitel ihrer eigenen Kindheit zur Disposition: den Missbrauch durch einen älteren Mann. Es geht um die Geschichte, die sie nicht nur anderen, sondern vor allem sich selbst erzählt hat und um die Wahrheit, die sie als Erwachsene detektivisch aufdeckt. Eine Art Operation am offenen Herzen sozusagen.

Wie die echte Jennifer Fox ist auch die von Laura Dern gespielte Protagonistin Dokumentarfilmerin und Filmschuldozentin und scheinbar im Reinen mit sich und der Welt. Sie hat eine erfolgreiche Karriere, lebt in einem weitläufigen, lichten Loft in Los Angeles und in einer Beziehung mit Martin, den sie demnächst heiraten will (gespielt von dem Rapper und Schauspieler Common). Unruhe kommt in dieses geordnete Leben, als Jennifers Mutter in einer Kiste auf einen Aufsatz stößt, in dem ihre damals 13-jährige Tochter von einer Liebesgeschichte mit ihrem Lauftrainer spricht: "Warst Du das?" fragt sie entsetzt, "Ist dir das passiert?" Jennifer wehrt zunächst ab, genau deshalb habe sie damals nichts erzählt, es sei ja klar gewesen wie verständnislos und prüde die Eltern reagiert hätten...

In der Erinnerung richtet man sich die Räume der Vergangenheit so ein, wie man sie bewohnen möchte. Es ist ein langwieriger Prozess der Vermittlung, zwischen der 13-Jährigen, die ihr sexuelles Verhältnis mit ihrem 40-jährigen Lauftrainer Bill (Jason Ritter) für eine Liebesgeschichte hält, und der fast 50-Jährigen, die diese Beziehung bei ihrem tatsächlichen Namen Missbrauch nennen kann. Der Film selbst ist Teil dieses Prozesses, den er auf so berührende wie erschütternde Weise in seiner ganzen, widersprüchlichen Komplexität transparent macht, ungeschönt und direkt, ohne die Möglichkeit, die Ereignisse in irgendeiner Form zu verharmlosen. The Tale kommt zur richtigen Zeit. Jennifer Fox sagt, sie glaube nicht, dass er vor der Me-Too-Debatte so offen und wohlwollend aufgenommen worden wäre. Beim US-Fernsehpreis Emmy ist er als bester TV-Film nominiert.

Das Beeindruckende an The Tale ist, dass es hier die Misshandelte selbst ist, die ihrer eigenen Geschichte auf den Grund geht. Fox geht es nicht darum, den Täter vor Gericht zu bringen, sondern um Aufarbeitung und Prävention; und darum, Gespräche und Diskussionen anzustoßen. Sie will vor allem die Deutungshoheit über das eigene Leben behalten. So bezeichnet sie sich nicht als Opfer, sondern als Überlebende. Es ist ihr wichtig, in ihrem Film die manipulativen Tricks und Mechanismen zu beleuchten, mit denen Kinder willfährig gemacht werden. Auf der amerikanischen Website gibt es die Möglichkeit, den Film für Aufklärungs- und Therapie-Arbeit zu buchen.