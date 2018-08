Der Showmaster Dieter Thomas Heck ist tot. Der langjährige Moderator der ZDF-Hitparade starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie der Medienanwalt Christian Schertz im Namen der Familie mitteilte. Weitere Angaben wollte er nicht machen, die Familie bitte um Privatsphäre.

Heck, der eigentlich Carl-Dieter Heckscher hieß, stand 50 Jahre auf der Bühne. Er moderierte zahlreiche Fernsehsendungen, war aber auch als Schlagersänger und Schauspieler aktiv. Im Februar 2017 wurde Heck die Goldene Kamera für sein Lebenswerk verliehen. Es war sein letzter großer Auftritt in der Öffentlichkeit.

Bereits zehn Jahre zuvor hatte Heck seine letzte Sendung moderiert. Gelegentlich trat er danach noch als Gast in Fernsehshows auf und stand dabei auch als Sänger auf der Bühne. Außerdem veröffentlichte er seine Biografie.

Seine Karriere begann Heck 1961 in der Fernsehsendung Toi-toi-toi, in der er von Peter Frankenfeld als Sänger entdeckt wurde. Im gleichen Jahr begann er beim damaligen Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden als Sprecher und arbeitete später bei Radio Luxemburg.



Nationale berühmt wurde Heck mit der ZDF-Hitparade, die er von 1969 bis 1984 live aus Berlin präsentierte. Seine Begrüßung des Publikums mit den Worten "Hier ist Berlin" wurde legendär. Heck moderierte außerdem große Samstagabendshows wie Melodien für Millionen, Musik liegt in der Luft oder Die Super-Hitparade im ZDF.