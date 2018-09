Missbrauchsprozess - Bill Cosby muss ins Gefängnis Der frühere Fernsehstar Bill Cosby ist wegen sexueller Übergriffe zu mindestens drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Seine Anwälte planen, in Berufung zu gehen. © Foto: William Thomas Cain / Getty Images

Bill Cosby geht ins Gefängnis. Man muss sich das einmal laut vorsagen, weil diese Tatsache bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen wäre. Cosby war einer der beliebtesten Entertainer der USA. In seiner Cosby Show verkörperte er als Arzt Cliff Huxtable den amerikanischen Vorzeige-Dad und emanzipierten Ehemann schlechthin. Nach der Verkündung des Strafmaßes steht nun fest: Er muss mindestens drei und maximal zehn Jahre in einem Bundesgefängnis im US-Bundesstaat Pennsylvania verbüßen. Cosby ist 81 Jahre alt. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass er dort den Rest seines Lebens verbringen wird.



Der Prozess gegen Cosby wegen der schweren sexuellen Nötigung von Andrea Constand war bereits am 26. April mit einem Schuldspruch in allen drei Anklagepunkten zu Ende gegangen: Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung, während das Opfer bewusstlos war, sowie nach der Eingabe eines Betäubungsmittels. Anklage und Verteidigung einigten sich nun darauf, die drei Anklagepunkte zu einem zusammenzufassen, womit sich das Höchststrafmaß von 30 auf zehn Jahre Haft reduzierte.

Doch eine Frage blieb bis zuletzt offen: Würde Cosby wirklich eine Gefängnisstrafe antreten müssen? Würde ihn sein Alter, seine Gebrechlichkeit, vielleicht auch seine Prominenz davor bewahren? Cosby hat keine Vorstrafen, und, so argumentierte sein Anwalt, welche Gefahr für die Gesellschaft sollte jetzt noch von einem fast blinden, hilfsbedürftigen 81-Jährigen ausgehen? Da Cosbys Verteidigung schon angekündigt hatte, Berufung gegen das Urteil einzulegen, hätte man zumindest damit rechnen können, dass Cosby – wie schon in den vergangenen fünf Monaten zwischen Urteil und Strafmaßverkündung – im Hausarrest mit einer Fußfessel verbringen würde.

Der Fall Bill Cosby Der Fall Bill Cosby Der Fall Cosby beginnt im Januar 2005, als Andrea Constand, damals Studentin an der Temple University in Philadelphia, ihren ehemaligen Mentor Cosby bei der Polizei der Vergewaltigung bezichtigte. Die Tat habe sich 2004 ereignet, sie sei davor von dem Entertainer unter Drogen gesetzt worden und unfähig gewesen, sich zu wehren. Die Staatsanwaltschaft weist eine Anklage ab: wegen "zu unglaubwürdiger und unzulässiger Beweise". Constand strengt daraufhin ein Zivilverfahren an, mehrere Frauen bezichtigen als Zeuginnen Cosby ähnlicher Taten. Cosby gibt in einer eidesstattlichen Erklärung zu, dass er Frauen Quaaludes gegeben habe, ein in den USA verbotenes Betäubungsmittel, um mit ihnen Sex zu haben. Das sei aber einvernehmlich geschehen. Das Verfahren endet in einer vertraulichen Vereinbarung der beiden Prozessbeteiligten. Im Strafprozess 2018 wird bekannt, dass Cosby Constand damals 3,4 Millionen US-Dollar gezahlt hat.



Fast zehn Jahre später, 2015, bezeichnet der Comedian Hannibal Buress Cosby auf der Bühne als Vergewaltiger. Nachdem der Clip viral geht, melden sich mehr und mehr Frauen, die öffentlich erklären, sie seien von dem Entertainer vor Jahren unter Drogen gesetzt und sexuell belästigt oder missbraucht worden. Am Ende erheben fast 60 Frauen Vorwürfe gegen Cosby; viele von ihnen berichten, dass sie von ihm unter Drogen gesetzt oder betäubt worden seien, bevor es zu den sexuellen Übergriffen gekommen sei. Kurz vor Ablauf der zwölfjährigen Verjährungsfrist bringt schließlich ein neuer Staatsanwalt den Fall Constand vor Gericht, Cosby wird am 30. Dezember 2015 festgenommen. Ein erster Prozess endet im Sommer 2017 ergebnislos, weil sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen kann. Der zweite Prozess im Frühjahr 2018, in dem mehrere Zeuginnen gehört werden, die Cosby ebenfalls der sexuellen Nötigung bezichtigten, führt schließlich zum Schuldspruch.

Der Richter Steven O'Neill aber entschied sich, nicht auf die Bedürfnisse eines alten Mannes einzugehen, sondern ein Zeichen für die Opfer zu setzen. "Niemand steht über dem Gesetz, und niemand sollte wegen seines Wohnorts, wegen seiner Identität oder wegen Wohlstand, Ruhm, Berühmtheit oder sogar Wohltätigkeit anders behandelt werden", sagte O'Neill in seinem Urteilsspruch. Und er fügte hinzu: "Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall."

Fast ein Jahr nach dem Beginn der #MeToo-Bewegung und kurz vor dem Prozessbeginn gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein in New York kann man diesen Satz kaum anders lesen als ein Statement: Der Prominentenbonus in Fällen sexuellen Missbrauchs ist aufgebraucht. Bisher schwang in Fällen, in denen ein reicher, berühmter Mann von einer eher mittellosen Frau beschuldigt wurde, häufig der Verdacht mit, es seien finanzielle Interessen im Spiel. Auch Cosbys Verteidigung hatte versucht, Andrea Constand zu diskreditieren. "Gold digger" (Goldgräberin) war eine der Bezeichnungen, die im Prozess fielen. Die Jury hatte das anders gesehen, Mitglieder sagten nach dem Urteilsspruch, sie hätten Constands Aussage für überzeugend und glaubwürdig gehalten.

Man muss jedoch vorsichtig sein, das Urteil gegen Cosby nun als Messlatte für weitere Fälle heranzuziehen, in denen berühmten Männern – und inzwischen auch Frauen – sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Ein entscheidender Faktor aber hat sich geändert, und auch dazu passt der Satz "Je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall": Gerade Männer, die aus einer Machtposition heraus jahrzehntelang Mädchen und Frauen missbrauchten, müssen nun mit einer neuen Solidarität und Schlagkraft ihrer Opfer rechnen. Im Fall Cosby, in dem des zu jahrzehntelanger Haft verurteilten Arztes des US-Gymnastikteams, Lawrence G. Nassar, im Januar 2018 und auch im anstehenden Weinstein-Prozess waren es Dutzende Frauen, die sich nach und nach aus ihrer Opferrolle erhoben und Übergriffe öffentlich machten.

Im zweiten Prozess gegen Cosby ließ der Richter nachträglich fünf Frauen als Zeuginnen zu – ein ungewöhnlicher Vorgang, der prozessrechtlich nur zulässig ist, wenn sich damit ein gewisses kriminelles Muster bestätigt. Im Fall Cosby konnte man das so werten, denn die Frauen hatten übereinstimmend ausgesagt, sie seien vor dem Missbrauch von Cosby betäubt worden. Die vom Staat Pennsylvania bestellte Psychologin Kristen Dudley bestätigte das kriminelle Muster. Sie konstatierte Cosby eine psychische Störung: Er habe den Drang, über hilflose Frauen herzufallen.

Vielleicht wird Bill Cosby nach drei Jahren wieder freikommen, wenn eine Kommission einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung billigt. Seine vom Gericht beschlossene Einstufung als Sexualstraftäter aber wird lebenslang erhalten bleiben. Er wird in ein öffentliches Register eingetragen, Nachbarn, Schulen und Opfer werden über seinen Wohnort informiert. Von Bill Cosbys Lebenswerk wird der Eintrag als gewalttätiger Sexualstraftäter bleiben.