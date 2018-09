Verlieren Sie langsam den Durchblick zwischen all den horizontalen und vertikalen Serien auf Netflix, Amazon, Sky und im Free-TV? Oder sind Sie einfach nur auf der Suche nach gutem Fernsehen, wollen womöglich sogar gepflegtes Binge-Watching betreiben? In unserer Kolumne "Hildegard von Binge" besprechen wir die interessantesten Neustarts des Monats.



"Greyzone"

Skandi-Noir-Thriller, Terroristen-Drama, ja, erzählt mal jemand was Neues? Auf den ersten Blick ragt die ZDF-Koproduktion Greyzone – No Way Out nicht aus der Serienmasse heraus. Sehenswert ist sie aber nicht nur wegen ihrer herausragenden Hauptdarstellerin Birgitte Hjort Sørensen – bekannt als Journalistin aus der dänischen Politserie Borgen – sondern wegen ihrer differenzierten Erzählweise. Vor dem Hintergrund einer Geiselnahme stellt die Serie die Frage, wie viel Unheil man zulassen kann, um sein Liebstes zu schützen.



Die schwedische Softwareentwicklerin Victoria Rahbeck (Sørensen) wird von ihrem ehemaligen Studienfreund Iyad (Ardalan Esmaili) angesprochen, ob er sie nicht interviewen könnte zu ihrem neuen Drohnensteuerungssystem. Sie ahnt nichts Böses und lädt ihn in ihre Wohnung ein. Als sie gefesselt aus ihrer Betäubung aufwacht, hat Iyad ihr Zuhause in ein totalüberwachtes Hochsicherheitsgefängnis verwandelt. Die islamistische Terrororganisation, der er angehört, möchte Victorias Drohnentechnik für einen groß angelegten Anschlag nutzen. Iyad macht ihr klar, dass sie keine andere Wahl hat, als zu kooperieren. Andernfalls werde man ihren kleinen Sohn Oskar entführen, der gerade mit seinem Vater in Paris Urlaub macht. Als der Junge früher als gedacht zurückkommt, verschärft sich die Situation für beide Seiten.

Victorias (Birgitte Hjort Sørensen) lädt ihren alten Studienfreund, den angeblichen Journalisten Iyad (Ardalan Esmali), zu sich ein. Sie wird zu seiner Gefangenen. © Agnete Schlichtkrull/ZDF

Was Greyzone von anderen Terror-Thrillern abhebt, ist die vielschichtige Beziehung zwischen Geisel und Geiselnehmer. Weder ist Victoria die unangreifbare Heldin noch Iyad der emotionslose Verbrecher. Die Drehbuchautoren Oskar Söderlund und Morten Dragstedt lassen Victoria zwischen Panikattacken und Ausbruchsfantasien taumeln, ihr Gegenpart Iyad wird von inneren Widersprüchen zerrissen. An manchen Stellen fühlt man sich an die erste Staffel von Homeland erinnert, als man sich als Zuschauerin ständig die Frage stellen musste, auf welcher Seite die Figuren eigentlich stehen. Die Serie wird insofern ihrem Titel gerecht, denn sie zeigt Graubereiche in Fragen der Technologieentwicklung, der Geheimdienstarbeit – und der persönlichen Loyalitäten.

(Carolin Ströbele)



"Greyzone – No Way Out" läuft jeweils donnerstags in Doppelfolgen ab 21 Uhr auf ZDFneo. In der Mediathek sind alle zehn Episoden bis 24. Dezember 2018 abrufbar.