Ein "riesentolles Abenteuer" sei die Wissenschaft, sagt der Regisseur David Sieveking. Sein Film Eingeimpft läuft diese Woche in den deutschen Kinos an. Der Regisseur sucht in dem Dokumentarfilm gemeinsam mit seiner Frau nach einer Antwort auf die Frage, ob und mit welchen Impfungen er seine Kinder versorgen soll. Objektivität darf man dabei indes nicht erwarten. Sievekings Arbeitsweise zog schon heftige Kritik auf sich, als vor wenigen Wochen das Buch zum Film erschien. So sagte die Psychologin Cornelia Betsch ZEIT ONLINE, Sieveking verschweige den wissenschaftlichen Konsens und lasse vor allem abseitige Stimmen zu Wort kommen. Er nehme eine völlig falsche Perspektive ein, die Zweifel säe und damit Verschwörungstheorien Vorschub leiste. Aber wem genau hat Sieveking eigentlich zugehört? Wem gibt er in seinem Film Raum, die eigene Position darzulegen? Eine Recherche von ZEIT ONLINE zeigt: Im Film kommen Personen als vermeintlich unabhängige Experten zu Wort, die Gelder von Anti-Impf-Lobbyisten erhalten, die wiederum Impfungen mit dem Holocaust vergleichen.

"Oft mündet die Kritik am Mainstream in eine naive unkritische Haltung gegenüber unseriösen Quellen, da muss man auf der Hut sein", sagte Sieveking vor Kurzem. Dieser Satz überrascht, wenn man sich anschaut, mit wem genau Sieveking sich in seinem Film unterhält. Da ist zunächst ein Arzt einer anthroposophischen Klinik in Berlin, der auf einer Eltern-Infoveranstaltung Sätze sagt wie: "Impfen ist einer der stärksten, manipulativsten Eingriffe, die man überhaupt machen kann." Der Arzt kommt auch im Buch zum Film ausführlich zu Wort. Darauf angesprochen sagt Sieveking, er habe von diesem Arzt viel übers Impfen gelernt. Gleichzeitig räumt er ein, dass der Arzt mit seinen Formulierungen "selber ziemlich manipulativ ist". Nur warum wird das nicht thematisiert? Wenn er ihn als "Freak" dargestellt hätte, der Quatsch erzählt, "würde man fragen, wieso er im Film vorkommt", sagt Sieveking.



Ein Kongress, von extremen Impfgegnern finanziert

Das allein ist eine bemerkenswerte Aussage für jemanden, der einen neutralen und aufklärerischen Film machen möchte. Ein weiteres Problem aber ist, erklärt der Journalistikprofessor Markus Lehmkuhl vom Karlsruher Institut für Technologie, dass die meisten Ärztinnen und Mediziner nun mal keine Wissenschaftler seien. In der Bevölkerung wie auch unter Journalistinnen und Journalisten sei der Irrglaube weit verbreitet, ein Arzt kenne sich schon aus. Um aber eine wirklich gute Einordnung des Stands der Wissenschaft vornehmen zu können, müsse ein Arzt selbst in diesem Feld geforscht haben. Nur dann wisse er etwa, welche Macken die methodischen Ansätze haben. Letztlich kommt man also nicht an den Expertinnen und Experten vorbei, die an Unis oder Behörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut oder dem Robert Koch-Institut arbeiten.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Der freie Journalist schreibt über medizinische Wissenschaft, Gesundheits- und Forschungspolitik sowie bioethische Fragen. Er ist Mitgründer des unabhängigen Onlinemagazins "MedWatch". Die Seite klärt im Netz unter anderem über falsche und irreführende Berichterstattung zu Therapien auf. zur Autorenseite

Viel problematischer als die extremen Meinungen des anthroposophischen Arztes aber ist eine andere Stelle im Film. Sieveking reist nach Leipzig und besucht ein "Internationales Symposium", wie es im Film heißt. Hier kommen verschiedene Wissenschaftler zu Wort: Der britische Aluminiumforscher Chris Exley beispielsweise berichtet über mögliche toxische Effekte von Impfwirkverstärkern, die das Metall enthalten. Was im Film keine Erwähnung findet: Sowohl die Arbeitsgruppe, in der Exley arbeitet, als auch das Symposium sind vollständig von einer Organisation finanziert, die sich Children's Medical Safety Research Institute (CMSRI) nennt. Dessen Gründerin Claire Dwoskin zählt zu den extremen Impfgegnern. Einem Reporter von FOX Business soll sie in einer E-Mail geschrieben haben: Impfungen sind "Holocaust des Gifts für die Gehirne und Immunsysteme unserer Kinder."