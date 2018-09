2014 erschien die Serie "14 – Tagebücher des Ersten Weltkriegs" (ZEIT ONLINE war damals Kooperationspartner) nach einer Idee des Produzenten Gunnar Dedio. Originalaufnahmen und inszenierte Szenen sollten dabei keine neuen Heldengeschichten erzählen, sondern ein möglichst authentisches Bild von den Grauen des Krieges vermitteln anhand realer Vorbilder. Nach demselben Prinzip hat Dedio nun mit seinem Drehbuchautor und Showrunner Jan Peter gleichsam eine Fortsetzung geschaffen. Die dokumentarische Dramaserie "Krieg der Träume" spielt in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und verwebt diesmal 13 Einzelschicksale.

ZEIT ONLINE: Herr Dedio, gleich mehrere Serien und Filme thematisieren gerade die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die Jahre 1918 bis 1939: Babylon Berlin, Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm und nun auch Ihre achtteilige Serie Krieg der Träume. Was macht diese Zeit 100 Jahre später so interessant für Filmemacher?

Gunnar Dedio: Ich glaube, die Zeit ist deswegen so interessant, weil sie so erschreckend viele Parallelen zu heute hat: Fake-News, Terrorismus, die Flucht in die Extreme, Angst vor Migranten, Ausländerfeindlichkeit.

Gunnar Dedio ist Filmproduzent und Autor. Sein Schwerpunkt sind historische Stoffe. Für die Serie "Damals in der DDR" erhielt er 2005 den Adolf-Grimme-Preis. 2014 lief seine dokumentarische Dramaserie "14 – Tagebücher des Ersten Weltkrieges" im Fernsehen und auf zahlreichen Festivals. © Steffen Runkel / LOOKSfilm

ZEIT ONLINE: Wie sahen denn die Fake-News zwischen den beiden Weltkriegen aus?



Dedio: Damals waren die Massenmedien gerade entstanden. Der Erste Weltkrieg hatte ein Propagandaministerium hervorgerufen und eine Propagandaindustrie. Presse und Film wurden instrumentalisiert, es wurde permanent mit übertriebenen oder sogar falschen Nachrichten hausiert, um die Stimmung in eine bestimmte Richtung zu lenken. In unserem Social-Media-Auftritt zu Krieg der Träume haben wir Schlagzeilen aus dieser Zeit gesammelt. Bei einigen denke ich, sie stammen von heute: "Die USA verschließen sich gegenüber Europa", "Radikaler Kurswechsel in der Türkei", "Justizskandal in den USA", "USA ziehen sich aus Friedensvertrag zurück", "Wien bekämpft die Wohnungsnot" – aber sie sind aus den Zwanzigern und Dreißigern.

ZEIT ONLINE: War es von Anfang an Ihre Absicht, den Zuschauern die Parallelen zwischen damals und heute aufzuzeigen?

Dedio: Als wir vor vier Jahren mit dem Projekt begonnen haben, wollten wir die Europäer aufrütteln. Lasst uns aus unserer gemeinsamen Geschichte lernen! Das, was wir hier in Europa gemeinsam erreicht haben, ist nicht selbstverständlich. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen und nicht – wie unsere Vorfahren – im Kampf gegeneinander Blut zu vergießen. Lasst uns versuchen, die Mittel, die uns die Demokratie gibt, auszuschöpfen und nicht in die Extreme zu fliehen.

ZEIT ONLINE: In den vergangenen Jahren hat sich in Europa, aber auch in Deutschland vieles verändert.

Dedio: Wir haben ja genau die Situation, die wir auch in der Serie beschreiben. Auf einmal kippt in den USA und jetzt auch zum Teil in Deutschland die Stimmung und es wird "Ausländer raus" gebrüllt. Die Parallelität macht schon Angst.

ZEIT ONLINE: Man erfährt in Krieg der Träume Details aus der Nachkriegsgeschichte, die einem großen Publikum wahrscheinlich unbekannt sind: Die Meuterei der Matrosen in Kiel, die Rolle der Kosaken im Ersten Weltkrieg, das Leben der militanten Anarchistin Marie-Jeanne Picqueray, die revolutionären Anfänge des Vietnamesen Nguyen Ai Quoc, später bekannt als Ho Chi Minh. Nach welchen Kriterien haben Sie die einzelnen Geschichten ausgesucht?