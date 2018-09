So sind sie, die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. "Sommer 1989" steht da als Zeitangabe in der Eingangssequenz von Thomas Stubers Literaturverfilmung Kruso. Die Chefin auf der Fähre nach Hiddensee informiert über touristische Highlights, die man heute noch besuchen kann ("In Kloster finden Sie das Gerhart-Hauptmann-Haus"), es ist gerade eine Minute vergangen im Film, da macht ein Passagier schon auf dicke Hose.



Der Bürger fragt: "Kann man von da aus auch Dänemark sehen?" Die Chefin antwortet: "Bei klarem Wetter, ja." Der Bürger bohrt weiter: "Wissen Sie auch, wie viele es versucht haben, in diesem Jahr rüberzukommen – und dabei erwischt wurden oder es geschafft haben?" Unterbrochen wird er von den Beschwichtigungen seiner Frau ("Hör auf – Mein Mann meint das nicht so"), aber da ist es schon zu spät. Die Genossen von der Fährleitung fragen humorlos nach Meldeschein und Quartiernachweis. Worauf, das ist wenigstens lustig, der tapfere Bürger sich abrupt kleinlaut empört: "Wir sind Tagestouristen!" Was immer das geändert hätte.



So sind sie, die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik – zumindest in den Spielfilmen, die nach dem Ende der DDR über sie gedreht wurden. Tapfer bis zum Horizont, als wüssten sie bereits, dass da hinten eine Geschichtsschreibung auf sie wartet, die ihnen recht geben wird.



Es ist eine absurde und deswegen bezeichnende Szene, mit der der Fernsehfilm Kruso beginnt – schon weil sie im Buchpreisgewinner-Roman von Lutz Seiler fehlt. Das Ganze ist eine Erfindung des Films, offensichtlich geboren aus dem Druck, ein Thema anzuteasern, das in der zugrundeliegenden Literatur so deutlich nicht zu finden ist.



Denn Kruso darf, wenn auch schon am 26. September gesendet, als alljährlicher Beitrag der Kulturschaffenden zum Nationalfeiertag genommen werden. Jenem Friseurtermin von Nationalfeiertag, der auf keine historischen Geschehnisse zurückblicken kann (was am 7. oder 18. Oktober, erst recht am 9. November anders gewesen wäre). Und an dem die Leute deshalb vom Fernsehen daran erinnert werden müssen, warum sie frei haben – die ARD zeigt aus dem Anlass in diesem Jahr Willkommen bei den Honeckers (18.30 Uhr) und Das Leben der Anderen (23.45 Uhr) und dazwischen – ist ja nun 28 Jahre her, wir müssen's auch nicht übertreiben – Unzertrennlich nach Verona (20.15 Uhr) mit Veronica Ferres und Heiner Lauterbach und Sein letztes Rennen (21.45 Uhr) mit Dieter Hallervorden.



Das Unangenehme an der Eröffnung von Kruso ist das Klischee, das damit aufgerufen wird. Dass ein Film, der vorgibt, sich an einer Beschreibung der damaligen Verhältnisse zu probieren, gleich herausplatzt mit der Sicht, die sich erst später und von Westen her über den Herbst 1989 festgesetzt hat: Die zaghaften Menschen in der DDR haben eine Sprache gefunden, mit der sie die jahrelange Gängelung und Repression durch die führende Rolle der Partei in der DDR überwinden konnten. Es ist dann auch noch lustig, dass Kruso seinen tapferen Bürger in einen Ehestreit und damit in Komik verwickelt: "Aber du musst ja immer alles kaputtmachen", schimpft die Gattin, als sich im Hafen die Armisten von der Volksarmee zur Passkontrolle nähern.



Das Klischee vom im Nachhinein schon tapferen DDR-Bürger ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Denn letztlich kann der Fernsehfilm zum hochgelobten Buch mit diesem nicht viel anfangen. Man kann von Seilers Kruso halten, was man will (etwa auch: dass es ein pathetisches, kindisches Buch ist). Aber unstrittig dürfte sein, dass sich Stubers Film für die Übersetzung dieser Literatur in einen ihr adäquaten Film kaum interessiert.



Nico Hofmann von der Ufa, die Kruso produziert hat, mag geschickt darin sein, solchen Arbeiten wolkige Geleitworte zu basteln: "Lutz Seilers Kruso liest sich genauso spannend wie Uwe Tellkamps Der Turm: Für mich – aus dem Westen stammend – ist Kruso eine faszinierende Introspektion in die Welt der oppositionellen Jugendkultur, von der ich in dieser Intensität noch nie erfahren hatte."

Aus dieser Produktionsnotiz spricht aber eigentlich das gleiche Desinteresse an spezifischen Introspektionen der DDR-Kultur – wie aus jener der MDR-Fernsehspielchefin Jana Brandt, die bei der Gelegenheit noch weiter eingemeindet: "Das filmische Erzählen ostdeutscher Geschichte gehört zur DNA des Mitteldeutschen Rundfunks: Dafür stehen Der Turm, Bornholmer Straße, Nackt unter Wölfen oder Weissensee. Lutz Seilers sprachgewaltigen Roman einem großen Filmpublikum zugänglich zu machen, ist eine besondere Herausforderung."