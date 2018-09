Der Hollywood-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Das teilte sein Manager Erik Kritzer verschiedenen US-Medien mit. Reynolds starb im Alter von 82 Jahren nach mehreren Herzoperationen in einem Krankenhaus in Florida.

Reynolds kam 1936 im US-Bundestaat Michigan zur Welt. Als Schauspieler wurde er in den Siebziger- und Achtzigerjahren berühmt. Seinen ersten Gastauftritt hatte er 1959 in der Serie Riverboat. Schlagzeilen machte er 1972 damit, dass er als erster Mann nackt und zum Ausklappen in der Cosmopolitan gezeigt wurde.

Als den größten Fehler seiner Karriere bezeichnete es Reynolds einmal, 1983 eine Rolle in Terms of Endearment abgelehnt zu haben. Jack Nickolson, der die Rolle bekam, wurde dafür mit einem Oscar ausgezeichnet. Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert wurde Reynolds 1997 für seine Darstellung eines Porno-Regisseurs in Boogie Nights.

Zu großer Beliebtheit brachte es Reynolds vor allem in Komödien: Die Figur des Banditen in der Ein ausgekochtes Schlitzohr aus dem Jahr 1977 sollte zu seiner Paraderolle werden. Zu Reynolds größten kommerziellen Erfolgen zählen außerdem die Filme Beim Sterben ist jeder der Erste und Auf dem Highway ist die Hölle los.