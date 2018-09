Ende der Sechzigerjahre gründete Terry Gilliam unter anderen mit John Cleese die Comedytruppe Monty Python, die mit ihren Sketchen eine völlig neue Art des Humors populär machte: bewusst taktlos, provozierend, absurd oder gleich völlig sinnfrei. In "Das Leben des Brian" oder "Die Ritter der Kokosnuss" spannen Gilliam und seine Kollegen ihren Humor auf Spielfilmlänge. Nach der Auflösung der Gruppe wandte Gilliam sich als Filmemacher auch anderen Genres zu. 1985 drehte er die Dystopie "Brazil", 2009 den Fantasyfilm "Das Kabinett des Doktor Parnassus". Am 27. September kommt sein jüngster Film, "The Man Who Killed Don Quixote", in die deutschen Kinos. Das Projekt hat Gilliam aufgrund finanzieller Probleme beinahe 20 Jahre beschäftigt. Noch im Juni verlor Gilliam einen Rechtsstreit gegen die Produktionsfirma. Für noch ärgerlicher als all das hält Gilliam aber die grassierende politische Korrektheit, die Verlogenheit der #MeToo-Debatte und Verträge, die ihn mit einer Moralklausel den Mund verbieten wollen.



ZEIT ONLNE: Herr Gilliam, Sie sind seit mehr als 40 Jahren im Comedygeschäft, nun kommt Ihr neuer Film The Man who killed Don Quixote in die deutschen Kinos. Inwiefern, glauben Sie, hat sich der Beruf des Komikers im Laufe der Zeit verändert?

Terry Gilliam: Als ich in den Sechzigerjahren mit Satire angefangen habe, wollten die Menschen Abenteuer erleben und Leute treffen, die ganz anders sind als sie. Heute sind die Leute sehr spießig und vorsichtig geworden. Eine Ich-Ich-Ich-Welt. Die Menschen werden immer dünnhäutiger. Das schränkt die Comedy ein. Wenn man einen Witz macht, kann es sein, dass jemand beleidigt ist, obwohl das gar nicht die Absicht war. Sollte man deswegen keine Witze mehr machen dürfen? Ich finde nicht! Comedy ist ein wichtiger Teil des Lebens, einer der gesündesten.

ZEIT ONLNE: Vor Kurzem hat eine Comedyprogrammdirektorin der BBC verkündet, dass sie heutzutage keine Comedygruppe zusammenstellen würde, die aus "sechs weißen Typen aus Oxford oder Cambridge" besteht – so wie einst ihre Kollegen von Monty Python. Sie haben sich darüber ziemlich aufgeregt.

Gilliam: Als ich auf einer Pressekonferenz danach gefragt wurde, habe ich gesagt, dass ich es leid bin, als weißer Mann für jedes Unrecht dieser Welt verantwortlich gemacht zu werden, dass ich jetzt eine schwarze Lesbe auf dem Weg zu einer Geschlechtsumwandlung wäre und Loretta genannt werden möchte. Das war ein Witz, könnte aber auch wahr sein. Ein Filmfestival in Nordamerika hat sich daraufhin anscheinend entschieden, meinen Film nicht zu zeigen. Mein Ruf nach mehr Vielfalt hatte offenbar jemanden beleidigt. Wie schade, dass der Film nicht einfach aufgrund seiner Leistung ins Programm aufgenommen wurde.

ZEIT ONLNE: Haben Sie mit den Organisatoren gesprochen?

Gilliam: Nein, warum sollte ich? Mein Agent hat mit ihnen geredet. Wenn ich mir vorstellen könnte, inwiefern meine Aussage irgendjemandem geschadet haben könnte, würde ich sie zurücknehmen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es war lustig gemeint. Aber wir leben in einer Zeit, in der das Wort an sich schon das Verbrechen ist – nicht das, was damit gemeint war. Das führt dazu, dass Leute nicht richtig kommunizieren. Sie benutzen Euphemismen oder vermeiden es, bestimmte Dinge zu sagen. Ich finde das sehr traurig. Auseinandersetzungen sind wichtig, um einander zu verstehen.

"The Man Who Killed Don Quixote" Zum Film "The Man Who Killed Don Quixote" Toby (Adam Driver) ist ein zynischer und sehr von sich eingenommener Werbefilmregisseur. Einst hatte er in einem spanischen Dorf gedreht. Als er nun dorthin zurückkehrt, stellt er fest, dass er damit die Sehnsüchte und Träume der Bewohner verändert hat. Der alte Schumacher, der für ihn Don Quichotte spielte (Jonathan Pryce), hält sich inzwischen tatsächlich für die Romanfigur, und Toby muss als Sancho Panza mit ihm losziehen. Gemeinsam erleben sie nun komische und zunehmend surreale Abenteuer.

ZEIT ONLNE: Ich kann Ihre Sicht als Künstler verstehen. Aber die Rechtspopulisten benutzen die gleichen Argumente wie Sie: dass Political Correctness zu weit gehe, dass sie zensiert würden, dass man bestimmte Dinge doch sagen müsse. Gibt Ihnen das zu denken?

Gilliam: Nur weil die Rechten das sagen, heißt es nicht, dass ich es nicht auch sagen kann. Ich denke so und bin alles andere als rechts. Inzwischen frage ich mich, ob man ihnen nicht in die Hände spielt, wenn man es mit der Political Correctness übertreibt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Humor und Hass. Wenn Leute beides nicht unterscheiden können, begeben wir uns auf gefährliches Terrain. Die beste Comedy basiert auf Ehrlichkeit und Wahrheit, politische Korrektheit tut es zu oft nicht. Ich würde gern mehr Provokateure auf der Linken und in der Mitte sehen. Auf der Rechten gibt's ja schon genug.