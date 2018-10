Ein Berliner Clan-Chef blickt in Beirut über das östliche Mittelmeer, eine DDR-Agentin betrachtet sinnierend die Skyline von Kapstadt. Die Fortsetzungen der Gangsterserie 4 Blocks und des Spionagedramas Deutschland 83 demonstrieren: Wir schauen diesmal weit über den deutschen Tellerrand hinaus. Deutschland 86, das nun auf Amazon Prime fortgesetzt wird, spielt in Südafrika, Angola und der libyschen Wüste. Und ab und zu in Kleinmachnow.



Die erste Staffel, Deutschland 83, war 2015 zu Recht als Vorreiter des seriellen Erzählens in Deutschland gefeiert worden. Die US-amerikanische Drehbuchautorin Anna Winger brach das klassisch korrekte deutsche Historiendrama auf und versetzte es im Stil von The Americans mit Glamour, Gefühl und Action. Deutschland 83 hatte Drive und blieb dabei ganz eng bei seinen Charakteren, dem jungen Grenzsoldaten Martin (Jonas Nay) und seiner Geheimdienst-Tante (Maria Schrader), die ihn als Spion in den Westen verschleppt.

Dafür erhielt die Ufa-Produktion 2016 den Deutschen Fernsehpreis als beste Serie und den Grimme-Preis. Viel außergewöhnlicher war aber die Rezeption im Ausland: Noch vor dem deutschen Fernsehstart wurde Deutschland 83 vom amerikanischen Sender Sundance TV gekauft und als Original mit Untertiteln ausgestrahlt. Für RTL war die Serieindes kein Erfolg, allerdings auch nicht der Quotentod, als der sie im Nachhinein häufig verschrien wurde – im Schnitt hatte jede Episode immerhin rund zwei Millionen Zuschauer.

Vielleicht kam Deutschland 83 damals einfach ein, zwei Jahre zu früh auf den deutschen Markt. Das hat sich spätestens seit dem vergangenen Jahr geändert: Bad Banks, 4 Blocks und Babylon Berlin wurden als neue Serienhoffnungen gefeiert, und mit You Are Wanted und Dark investierten erstmals auch die großen Streamingdienste Amazon und Netflix in den deutschen Markt. Auch Deutschland 86 ist zu einem Großteil von Amazon finanziert, RTL hält nun noch die Erstausstrahlungsrechte im sogenannten Free TV. Eine Entwicklung, die von der produzierenden Ufa und vielen Mitwirkenden gefeiert wurde.

Inkonsistente Regie, irrsinniger Stilmix

Entsprechend breitbeinig und vor Selbstbewusstsein strotzend kommt die Fortsetzung nun daher. Die ersten beiden Episoden quellen über vor opulenten Landschaftsaufnahmen, Waffengedonner, Sex und Explosionen. Der Agent Martin, nach seinem letzten Einsatz nach Angola abgeschoben, wird von Tante Lenora zurückgeholt. Einer muss ja die Drecksarbeit machen. Die besteht diesmal darin, dem südafrikanischen Apartheidsregime Waffen zu verkaufen, weil die DDR dringend Devisen braucht. Offenbar trauen die Showrunner Anna und Jörg Winger ihren Protagonistinnen aber nicht zu, die komplizierten politischen Wechselwirkungen über Dialog und Aktion zu erklären. Das muss ein comicartiger Einspieler – "Was ist da eigentlich los in Südafrika und dem Rest der Welt" – übernehmen – Sendung mit der Maus für Seriengucker.

Das wäre grundsätzlich nicht verwerflich, würde das Comic-hafte als Stilelement etabliert, wie zuletzt etwa in der großartigen Amazon-Produktion Dietland. In Deutschland 86 ist es aber nur ein filmisches Element, das mal in den Raum geworfen wird. So wie die wilde Schießerei in der dritten Episode, in der Dollarscheine, Maschinengewehrkugeln und menschliche Körper in Zeitlupe durch ein angolanisches Lagerhaus fliegen und das Bild dann zu einem Stillleben aus Konfetti, Leichen und Blut gefriert. Das ist zwar ästhetisch wirkungsvoll, aber auch komplett unmotiviert. Warum genau an dieser Stelle der Handlung, und welche inhaltliche Wendung soll damit illustriert werden?

Kurz, man hat das Gefühl, ein paar Kinder hätten sich mal richtig austoben dürfen und alles auf die Leinwand geworfen, was sie schon immer mal gut fanden und nachmachen wollten. Blöderweise hatte im Anschluss keiner von den Erwachsenen Lust, das Ganze zu sortieren und aufzuräumen.



Man merkt diesen ersten Fortsetzungen neuer deutscher Serien an, dass sie unter großem Druck produziert wurden. Die Zeit des Feierns ist vorbei, jetzt muss nachgeliefert werden, und zwar schnell. Die zweite Staffel von 4 Blocks wurde von Januar bis Mai 2018 gedreht, Anfang Oktober war bereits die Premiere. Auch Deutschland 86 entstand ebenfalls innerhalb nur eines Jahres. Das illustrieren nicht nur der irrsinnige Stilmix, sondern auch die inkonsistente Regie und Schauspielführung von Arne Feldhusen (Stromberg, Der Tatortreiniger) und Florian Cossen (Das Lied in mir).