Der Tatort gehört auch deshalb zur Familie, weil er wie Familie ist: Man sieht sich regelmäßig und streitet doch die meiste Zeit, ist genervt von Nichte Sorayas ewiger Krittelei oder Onkel Murats Paternalismus. Aber man kann nicht ohne einander und hat sich zwischendurch auch immer wieder lieb.



So gesehen war letzte Woche eher Zerwürfnis mit Opa Tatort, weil Dortmund so lieblos und flach daherkam. Diese Woche ist aber alles wieder gut, weil die Wiener Folge Her mit der Marie! (ORF-Redaktion: Bernhard Natschläger, Andrea Zulehner) großen Spaß macht. Und nebenher vorführt, was an der merkwürdigen Mischform Tatort (einer Reihe, die mit seriellen Elementen spielt) von Vorteil sein kann.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht" © Daniel Seiffert

Im Mittelpunkt der Folge steht nämlich der Inkasso-Heinzi, das alte Gspusi der Bibi (Adele Neuhauser), den das Assistenten-Kurzarmoberhemd Schimpf (sehr schön gespielt: Thomas Stipsits) eingangs auch mal "Espresso-Heinzi" nennt. Dass der Inkasso, wie er auch genannt wird, mal einen größeren Auftritt verdiente, als der Bibi nur eine seiner Zuhälter-Karossen auszuleihen, lag auf der Hand.



Verwickelt ist der Heinzi in ein Verbrechen, bei dem Geld aus den Rotlichtgeschäften des Dokta genannten Paten geraubt werden sollte. Der Dokta macht mittlerweile auf Weinbauer und spielt Tennis, will sich die titelgebende Marie aus seinen Unterwelteinkünften aber dennoch nicht nehmen lassen. Beim Raub ist ein Handlanger ums Leben gekommen und deshalb wollen nicht nur die Bibi und der Eisner (Harald Krassnitzer) wissen, wer dahintersteckt, sondern auch der Dokta und sein Chef-Ausputzer Marko Jukic.



Durch Her mit der Marie! schenken die Autoren Stefan Hafner und Thomas Weingartner dem Heinzi eine tragikomische Folge, die Barbara Eder mit Anleihen an die Gaunerkomödie inszeniert. Mit Splitscreen-Bildern, die Handlungsstränge raffen, und einem angesoulten Gitarrenrock, der ein gewisses Altmodischsein versprüht (Musik: Stefan Bernheimer) – das alles ist nicht neu, man könnte sogar sagen: epigonal.



Der Zugriff auf die tradierten Mittel wirkt aber ungemein souverän. Denn die Aneignung der Standards aus dem amerikanischen Kino lässt genügend Raum für's Eigene. Diesen Raum füllen zuerst die Schauspieler, die ihre Rollen allesamt lustvoll als Kabinettstücke anlegen, ohne sie im Wissen um die Komik des Personals voreilig an die Karikatur zu verraten.