Am Tag, als Hansemann starb, hätte man es schon ahnen können. Dass nach seinem Serientod auch das Gebäude, das er jahrzehntelang bewohnte, bröckeln und in sich zusammenfallen würde: das Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße. Seit dem ersten Tag war Joachim Luger Teil von Deutschlands erster Seifenoper. Nun wird die Lindenstraße eingestellt. Eine Abschiedsrunde darf sie noch drehen, bevor im März 2020 die letzte Folge ausgestrahlt wird.

Seit 33 Jahren läuft die Serie sonntags um 18.50 Uhr, ein halbes Stündchen zwischen Abendbrot und Tagesschau – der perfekte Sendeplatz im gutbürgerlichen Westdeutschland der Achtzigerjahre. Doch die bekannteste deutsche Soap orientierte sich nur im Format an ihren amerikanischen und brasilianischen Vorbildern. Sie war von Anfang an viel radikaler. Ihr Schöpfer Hans W. Geißendörfer schrieb die Ideale der 68er in die Drehbücher: Seid, wer und was ihr sein möchtet! Kämpft für eure Ideale! Knickt nicht ein, wenn die Normen der Gesellschaft Nein sagen.

Oft genug sprengte die Liebe die Konventionen der kleinbürgerlichen Hausgemeinschaft. Die Lindenstraße, man kann es gar nicht oft genug betonen, etablierte mit Georg Uecker in der Rolle des Carsten Flöter den ersten homosexuellen Serienstar in Deutschland. Und brachte zahlreichen Bundesbürgerinnen und -bürgern den rationalen Umgang mit der HIV-Erkrankung bei. Drogensucht, Alkoholismus, psychische Erkrankungen und Missbrauch wurden in dem schmucklosen Nachkriegsbau genauso miterzählt wie die großen gesellschaftspolitischen Themen. In der Lindenstraße saßen die Mieter vor dem Fernseher und verfolgten die Ergebnisse der Bundestagswahl – genau wie die Zuschauer vor ihren Apparaten.

Diese zeitgeschichtliche Koinzidenz war Geißendörfer so wichtig, dass er häufig noch kurzfristig Szenen nachdrehte, wenn die aktuelle Nachrichtenlage es seiner Ansicht nach verlangte. Eine Serie in Echtzeit zu drehen, das wäre wohl seine Vision gewesen. Bis heute hat das niemand geschafft.

Jetzt, da alle Senderverantwortlichen von horizontal erzählten Serien und deren angeblich so vielschichtigen Charakteren schwärmen, muss man auch die Lindenstraßler erwähnen. Sie sind zu Unrecht als langweilige Stereotypen geschmäht worden. Viele von ihnen sind weit mehr als das – sonst hätten sie niemals 33 Jahre überlebt. Das beste Beispiel sind Helga und Hans Beimer, Adam und Eva der Lindenstraße, ein Paar, das schon lange getrennt war, aber erst durch den Tod von Hans in der 1685. Folge wirklich geschieden wurde. Sie haben eine Entwicklung erlebt, von der viele reale Paare weit entfernt sind: Harmonie, Vertrautheit, Entfremdung, Trennung, Hass, Verletzung, Annäherung, Vergebung, Freundschaft. Und ja, vielleicht am Ende doch: Liebe.

Die Figuren in der Lindenstraße sind auch bezüglich Geschlechterklischees differenzierter gezeichnet, als das deutsche Fernsehen sie gemeinhin darstellt. In vielen Produktionen sind bis heute noch die Stereotypen "hübsche, erfolgreiche Frau" und "tougher, noch erfolgreicherer Mann" zu sehen. In Geißendörfers Welt waren sowohl Männer als auch Frauen weit entfernt von gängigen Schönheitsidealen – von ihren charakterlichen Macken ganz zu schweigen.