Ein blinder Superheld? Im Grunde war es unerhört, was sich Stan Lee da Anfang der Sechzigerjahre ausdachte. Der Comicautor entwarf Superhelden mit sehr menschlichen Schwächen. Sein Daredevil ist blind. Hulk hat unkontrollierbare Wutausbrüche. Peter Parker, der als Spider-Man immerhin Hochhäuser erklimmt, hatte eine komplizierte Kindheit und wuchs als Waise auf. Damit unterschieden sich Lees Charaktere von den üblichen Heroen der Comicindustrie. Gerade ihre Allerweltsneurosen und Selbstzweifel machten seine Helden so unfassbar erfolgreich.

Der Comicautor schaffte es damit, ein ganzes Genre neu zu beleben, das in den Nachkriegsjahren langsam zu ermatten schien. Comics waren in den Ruf geraten, unmoralisches Handeln und Kriminalität unter Jugendlichen zu befördern, und viele Verlage erlegten sich daraufhin selbst eine Art Zensur auf. Die Superhelden wurden langweilig. In seinem Verlag Marvel erlaubte Lee seinen Figuren wieder Humor. 350 Männer und Frauen dachte er sich im Laufe seines Lebens aus, darunter Iron Man, Thor und die ersten X-Men. 1966 erfand er gemeinsam mit dem Zeichner Jack Kirby Black Panther, den ersten afrikanischen Superhelden des amerikanischen Mainstreams. Als dessen Geschichte mehr als ein halbes Jahrhundert später fürs Kino adaptiert wurde, verkauften sich in den ersten 24 Stunden nach Filmstart mehr Tickets als für jeden anderen Marvel-Superhero-Blockbuster zuvor.

Lees Geschichten wurden in 25 Sprachen übersetzt und in mehr als 75 Ländern veröffentlicht. Es gab Fernsehserien und sogar Broadway-Musicals über sie. Diese Popularität konnte irgendwann nur noch das Kino steigern. Nach früheren Adaptionen beispielsweise durch 20th Century Fox brachte Marvel 2008 seine erste eigene Produktion ins Kino: Iron Man. Der Film spielte bis heute weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein und zog wie ein interstellares schwarzes Loch immer weitere Filme nach sich, bis ein ganzes neues Universum geboren war, das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU. 17,5 Milliarden US-Dollar brachte es dem Konzern bislang ein. Mehr als jedes andere Kinofranchise. Stan Lee muss den Buchhaltern der Marvel Studios wie ein Gott erschienen sein. Hin und wieder gönnte sich Gott übrigens einen Gastauftritt in seinem Universum. Als Nachtwächter beispielsweise. Oder als Hotdog-Verkäufer.

Dabei hat dieser Allmächtige ziemlich klein angefangen. In Manhattan, New York, als Stanley Martin Lieber, Sohn jüdischer Einwanderer aus Rumänien. Sein Vater arbeitete, wenn er eine Anstellung fand, als Schneider. Der Sohn las viel. Geschichten von Arthur Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs und Mark Twain. Vor allem aber Pulps. Das waren auf billigem Papier gedruckte Zeitschriften, die von muskelbepackten Männern erzählten, deren Abenteuer sie oft in den Weltraum und noch öfter in die Arme großbusiger Damen trieben. Lieber gefiel's und mit 17 beschloss er, Schriftsteller zu werden. Einige gescheiterte Jobs später fing er 1939 jedoch zunächst als Laufbursche in einem Verlag an. Der gehörte einem Verwandten und spezialisierte sich gerade auf Comics. 1941 war Lieber zum Aushilfsredakteur aufgestiegen und fertigte kleinere Arbeiten, kurz darauf seine erste eigene Figur: Destroyer. Er signierte diesen Strip mit einem Künstlerpseudonym, Stan Lee. Den Namen, seinen zerteilten Geburtsnamen, trug er später auch als bürgerlichen Namen.

1961 wurde Lee Chefredakteur des Comicverlags, der sich kurz darauf von Timely Comics in Marvel Comics umbenannte. Lee machte daraus ein Medienunternehmen. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten bei DC Comics, die mit Batman (einem Millionär) oder Superman (vom Planeten Krypton) erfolgreich waren, schuf Lee irdische Charaktere mit der Fähigkeit zur Selbstironie. Sicher, auch seine Superhelden sollten die Welt retten. Aber sie litten darunter und trugen's mit Humor. Das taten sie so erfolgreich, dass DC bald schon Autoren und Zeichner von Marvel abwarb, darunter auch Kirby, Lees langjährigen Partner. Möglicherweise war das ein Grund, warum Lee den Anteil von Kirby an seinem eigenen Schaffen später heruntergespielt haben soll. Laut Kirby soll indes diese Missachtung überhaupt erst der Grund für seinen Wechsel zu DC gewesen sein. Götterhickhack in Paralleluniversen.



Ab Mitte der Neunzigerjahre versuchte Lee mehrmals, unabhängig von Marvel eigene Firmen zu gründen. Ohne Erfolg. Selbst für das Paralleluniversum arbeitete er irgendwann. In der Comicserie Just Imagine Stan Lee Creating… sollte er verschiedene DC-Charaktere neu interpretieren, nämlich so, wie er sie geschaffen hätte. Doch immer wieder wurde seine Arbeit von Rechtsstreitigkeiten überschattet, mit Produktionsfirmen, mit Marvel, mit Co-Autoren. Häufig ging es um Millionen von US-Dollar und immer um viel Tratsch. Was Lee blieb, war die Anerkennung als Künstler. Im November 2008 verlieh ihm der damalige Präsident George W. Bush im Weißen Haus die National Medal of Arts, die höchste Kunstauszeichnung der US-Regierung.

Am Montag starb Stan Lee in Los Angeles im Alter von 95 Jahren. Mögen Superhelden ihn geleiten.