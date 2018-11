The Ballad of Buster Scruggs läuft gerade eine Sekunde, da waten die Coen-Brüder schon knietief in der Filmgeschichte. Die Eröffnungssequenz ihres Westerns zeigt in einer Panoramaeinstellung den Titelhelden auf seinem Pferd vor einer jäh aus rötlichem Staub aufragenden Felsnadel. Eine klassische, mit all den Mythen des Genres aufgeladene Aufnahme wie aus einem Film von John Ford, der vor der grandiosen Kulisse des Monument Valleys Klassiker wie Ringo und Der schwarze Falke drehte.

Ford war der wohl unbestritten größte Western-Regisseur der klassischen Periode, die 1939 mit Ringo, besser bekannt unter dem Originaltitel Stagecoach, begann. 1964 drehte er mit dem wunderbar melancholischen Indianer-Drama Cheyenne seinen letzten Western. Danach wurde das Genre über Jahrzehnte totgesagt. Davon ist mittlerweile keine Rede mehr: Buster Scruggs von Joel und Ethan Coen feierte seine Premiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig neben einem weiteren Western, The Sisters Brothers von Jacques Audiard.

Als Oscar-Aspirant gilt Buster Scruggs auch noch, nachdem bei der Verleihung 2016 mit The Revenant bereits ein Western in den Kategorien Beste Regie (Alejandro González Iñárritu) und Bester Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) ausgezeichnet wurde. Feinde – Hostiles mit Christian Bale und Die Frau, die vorausgeht mit Jessica Chastain waren zwei Western, die 2018 in Deutschland in den Kinos liefen. Die International Movie Database listet für dieses Jahr Dutzende von B-Produktionen, die direkt auf DVD oder bei Streamingdiensten erschienen. Und mit Damsel lief im Februar bei der diesjährigen Berlinale ebenfalls bereits ein Western im Wettbewerb.

Der Western ist also im vollen Galopp zurück. Buster Scruggs zeigt nun allerdings, dass es eben nicht der Blick zurück ist, der dem Genre neues Leben einhaucht, auch wenn die erste Einstellung das suggeriert. Die erklärten Western-Fans Ethan und Joel Coen, die mit No Country for Old Men und True Grit bereits zwei Hommagen an das Genre gedreht haben, setzen danach zu einem souveränen und ironischen Spiel mit den Mythen an.

Wie gegenwärtig ihr Film ist, zeigt sich auch daran, dass er nicht im Kino laufen wird, sondern bei Netflix. Ein Western von zwei der bekanntesten US-Regisseure, zu sehen nicht auf der großen Leinwand, sondern auf dem Bildschirm zu Hause. Wenn nicht gar auf dem Display eines Smartphones. Vor kurzem noch undenkbar. Eine Zeitenwende, bei der das älteste Hollywood-Genre mitmischt.



Ausgerechnet dieses Genre, das in seiner klassischen Zeit dem so jungen Staat USA einen verklärten Erinnerungsraum zimmerte, ihm einen Gründungsmythos verschaffte; Helden zeigte, zu denen man aufschauen konnte, und gerechte Kämpfe, die das Ringen des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges mit Sinn und Pathos zu versehen suchten. Im Western betrachtete sich eine Nation im Rückspiegel. Sie mochte, was sie dort sah.

In seiner Anlage war der Western also hemmungslos reaktionär. Er überlagerte das, was an der frontier, jener Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation, zwischen 1776 und 1900 tatsächlich geschah. Und zwar so stark, das die Geschichte vollständig hinter dem Mythos verschwand. "Der Western ist amerikanische Geschichte", schreibt der Kulturhistoriker Richard Slotkin. Der Revolverheld, der Saloon, das Duell, Pferde, Wildnis und Kavallerie wurden schon von Romanen und Wildwest-Shows verklärt, als es Reste des echten Westens noch gab. Mit dem Aufkommen des Films fand sich ein Medium, mit dessen scheinbarer fotografischer Objektivität sich der Mythos noch wirkungsvoller in die Wirklichkeit holen ließ.