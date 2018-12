Das polnische Liebesdrama Cold War von Paweł Pawlikowski ist der beste europäische Film des Jahres. Die Europäische Filmakademie zeichnete die Produktion auf einer Gala in Sevilla aus. Weitere Preise erhielt der Film unter anderem für die Regie und das Drehbuch.

Auch der Preis für die beste Schauspielerin ging an Cold War: Joanna Kulig (36) wurde für die weibliche Hauptrolle ausgezeichnet. Der Italiener Marcello Fonte (40) wurde als bester Schauspieler für Dogman geehrt. Die ebenfalls nominierte Deutsche Marie Bäumer ging leer aus. Sie war für ihre Rolle als Romy Schneider in 3 Tage in Quiberon in die Auswahl gekommen und sorgte damit für die einzige Nominierung aus Deutschland.



Als beste Komödie wurde The Death of Stalin des Briten Armando Iannucci ausgezeichnet. Die spanische Schauspielerin Carmen Maura (72) wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Mit ihrer Darstellung von Frauen zwischen Passion und Ehrlichkeit gehöre Maura zu den beeindruckendsten Schauspielerinnen, begründete die Akademie die Ehrung.