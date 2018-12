Werk ohne Autor geht für Deutschland in das Rennen um den Golden Globe. Das Künstlerporträt von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck wurde in der Sparte bester nicht englischsprachiger Film nominiert. Dort tritt unter anderem auch der mexikanische Film Roma an.

Im vergangenen Januar hatte das NSU-Drama Aus dem Nichts von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen. Henckel von Donnersmarck hatte mit dem Stasi-Drama Das Leben der Anderen bereits 2007 Chancen auf einen Golden Globe, bei der Preisverleihung ging er damals allerdings leer aus. Er holte aber im selben Jahr den Auslands-Oscar.

Werk ohne Autor mit den Schauspielern Tom Schilling und Sebastian Koch ist auch der diesjährige deutsche Kandidat bei den Oscars in der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film. Der Film handelt vom Schicksal eines Kunststudenten im Nachkriegsdeutschland, dessen Beziehung zu seiner Kommilitonin von deren Vater gehasst wird. Werk ohne Autor orientiert sich dabei an der Biografie des deutschen Künstlers Gerhard Richter.



Daniel Brühl nominiert

Aus Deutschland wurde außerdem Daniel Brühl für einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Serie nominiert. In der Krimiserie The Alienist, die beim Streamingdienst Netflix zu sehen ist, spielt Brühl einen Psychologen, der in New York im Jahr 1896 eine Mordserie aufklären soll.

Brühl hatte 2014 für seine Rolle als Rennfahrer Niki Lauda im Formel-1-Drama Rush – Alles für den Sieg schon einmal Chancen auf einen Golden Globe als bester Nebendarsteller in einem Film. Dann gewann aber Jared Leto mit seiner Rolle im Drama Dallas Buyers Club. Im laufenden Wettbewerb tritt Brühl nun gegen Antonio Banderas, Hugh Grant, Benedict Cumberbatch und Darren Criss an.



Großer Favorit bei den diesjährigen Golden Globes ist die Politsatire Vice, die sechs Mal nominiert wurde. In ihr spielt Christian Bale den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Das Werk von Adam McKay ist unter anderem als bester Film in der Kategorie Musical oder Komödie sowie für die besten Hauptdarsteller nominiert. Das Liebesdrama A Star is Born mit Lady Gaga, die Filmbiografie Green Book und die Tragikomödie The Favourite – Intrigen und Irrsinn haben jeweils fünf Gewinnchancen.

Die Golden Globes gelten als wichtiger Gradmesser für die Oscars. Die Preisverleihung findet am 6. Januar 2019 in Beverly Hills statt.