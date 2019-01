Eine Leiche wird in den Alpen gefunden, genau auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Kommt Ihnen bekannt vor? Ist es auch. Die achtteilige Sky-Eigenproduktion Der Pass von Cyrill Boss und Philipp Stennert orientiert sich an der Idee der dänisch-schwedisch-deutschen Serie Die Brücke – Transit in den Tod. In Der Pass besteht das ungleiche Kommissarsduo aus der ehrgeizigen Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden und ihrem nach Salzburg strafversetzten, zynischen Kollegen Gedeon Winter (Ofczarek). Die beiden jagen einen weltverbesserischen Serienmörder, der unter einer Krampus-Maske seine Opfer grausam hinrichtet. Was Regie und Drehbuch an Stringenz und Innovation vermissen lassen, gleichen Jentsch und vor allem Ofczarek als getriebener Kommissar wieder aus.