Der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund hat dem WDR einen Brief geschickt. Darin beschwert sich Ullrich Sierau über die letzte Tatort-Folge aus der Stadt, die er regiert. "Nicht zuletzt nach der Ausstrahlung der Dortmunder Folge von Sonntag, 20. Januar, muss ich meine früher getätigte Aussage, dass ein Tatort die Stadt adelt, revidieren. Was sich in vorherigen Folgen schon angedeutet hat, lässt sich nach der Folge von Sonntag nur als fortwährendes Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen bezeichnen." Das Schreiben endet mit dem Bescheid: "Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn Sie den Dortmund-Tatort einstellen und Kommissar Faber und sein Team in den vorzeitigen Ruhestand schicken würden."



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Nun kann man dem erbosten Politiker vorhalten, dass er Film und Wirklichkeit verwechselt, wie das der WDR in einer kurzen Antwort dargelegt hat: "Der Tatort ist Fiktion – aus dramaturgischen Gründen wird auch verdichtet und zugespitzt." Das mit dem "Mindestmaß an Bezug zur Realität", den der OB sich wünscht, funktioniert im Film anders als im echten Leben: Der Münsteraner Tatort wird zum Teil in Köln gedreht (so wie der Rostocker Polizeiruf zum Teil in Berlin entsteht), und das mitunter auch, wenn es sich nicht um Innenszenen handelt. Die Aufnahmen im Zoo, die in der Folge Schlangengrube zu sehen waren, wurden im Kölner Tierpark gemacht und nicht in dem von Münster.

Man kann dem Dortmunder OB weiterhin auseinandersetzen, dass er eine eindimensionale Vorstellung von PR und Marketing hat – als ob sich ein Image nur ausprägen könne, wenn die Bordsteine geputzt sind. Der legendäre Duisburger Tatort mit dem "Schmuddel-Kommissar" Schimanski, dem der erstaunlich beliebte Dortmunder Ermittler Faber (Jörg Hartmann) erkennbar nacheifert, ist heute als Tourismusattraktion in die Stadtgeschichte integriert – auch wenn, wie sich Götz George später erinnerte, zu Beginn keineswegs die ganze Stadtpolitik von der Interpretation des Schauplatzes überzeugt war: "Der Bürgermeister damals, der Krings, der war auf unserer Seite, der fand das alles okay. Die anderen wollten halt Bad Duisburg sehen: Mach das doch mal von der schönen Seite, wir haben doch auch schöne Ecken."



Bier trinkend in Trainingsanzügen

Und dennoch berührt die Kritik aus der Realität einen wunden Punkt an der Fiktion – der OB hat nur nicht die richtigen Begriffe dafür gefunden. Wenn er schreibt: "Die Macher dieser Folge geben die Menschen einer Region der Lächerlichkeit preis, in dem sie diese Bier trinkend in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern herumstehen lassen", dann heißt das, wenn diese Übersetzungshilfe gestattet ist, natürlich nicht, dass Menschen in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern per se lächerlich wären.

Man kann nämlich mit solchen Menschen vor solchen Häusern durchaus berührende, wahrhaftige, schöne Geschichten erzählen. Diese Geschichten bedürften allerdings besserer Konstruktionen, als sie das holzklotzige Drehbuch des "Tatort Dortmund"-Erfinders Jürgen Werner bereitstellte. In Zorn, der Folge vom vergangenen Sonntag, bekleidete der Trainingsanzug keine eigensinnige, spezifische Figur (jede Wette: an der hätte sich der Zorn des OBs nicht entzündet), sondern eine unausgegorene dramatische Funktion in einem schematischen und, was den Fall betrifft, auch ziemlich unklaren Krimi.

Das Drehbuch von Zorn hatte etwas Relotiöses, und das nicht, weil es sich wie im Fall des betrügenden Spiegel-Redakteurs um eine ausgedachte Geschichte handelt. Der Tatort spielte uninspiriert mit den einfachsten Vorstellungen, eben Klischees, die man sich von der Region machen kann.

Solche Entwürfe kommen zustande, wenn jemand nicht von dem Reiz, der Originalität seiner Fiktion überzeugt ist – vielmehr sind sie das Ergebnis einer Servicementalität, die sich an eingebildeten Erwartungen orientiert, die es möglichst vielen Leuten (der WDR-Redaktion) recht machen will.