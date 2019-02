Goldener Bär für den besten Film: Synonyme von Nadav Lapid

Silberner Bär Großer Preis der Jury: Gelobt sei Gott von François Ozon

Silberner Bär Aflred-Bauer-Preis: Systemsprenger von Nora Fingscheidt

Silberner Bär für die beste Regie: Angela Schanelec für Ich war zuhause, aber

Silberner Bär für die beste Darstellerin: Yong Mei in So Long, My Son

Silberner Bär für den besten Darsteller: Wang Jingchun in So Long, My Son

Silberner Bär für das beste Drehbuch: Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi, Roberto Saviano für Piranhas

Silberner Bär für eine herausragende künstlerische Leistung: Rasmus Videbæk für die Kamera in Pferde stehlen