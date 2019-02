David Schalko ist einer der bekanntesten Erzähler Österreichs. In Deutschland wurde er vor allem durch seine satirischen Fernsehserien "Braunschlag" und "Altes Geld" und seinen Roman "Schwere Knochen"bekannt. Nun hat sich der 46-Jährige an einen Klassiker gewagt und Fritz Langs Klassiker "M – Eine Stadt sucht einen Mörder" aus dem Jahr 1931 als TV-Serie adaptiert.

ZEIT ONLINE: Sind Sie im Verlauf der Produktion mal gefragt worden, ob Sie absolut …

David Schalko: … ob ich absolut wahnsinnig geworden bin? Das habe ich mich selbst oft gefragt. Ich hatte riesigen Respekt vor dieser Adaption, aber es ging nie darum, sich mit Fritz Lang sportlich zu messen. Das wäre völlig lächerlich. Ich fand, dass dieses faszinierende Filmwerk sehr viele politische Parallelen zu heute aufweist, daher wollte ich es neu übersetzen. Unsere Serie ist außerdem kein klassisches Remake, weil sie komplett neu geschrieben wurde. Sie bedient sich vieler Elemente des Originals, des Plots, der Figuren, Zitate und Bilder, aber geht sehr frei damit um.

ZEIT ONLINE: Was war für Sie der spezielle Anknüpfungspunkt an das Wien von heute?

Schalko: Ich fand, der Stoff hatte eines der brillantesten Serienkonzepte überhaupt, nämlich, keine Hauptdarsteller zu installieren, sondern die Stadt selbst zur Protagonistin zu machen. Außerdem fand ich es spannend, den Staat heute mit dem von 1931 zu vergleichen. Auch wenn die Vermobbung nicht mehr auf der Straße stattfindet, sondern in den sozialen Medien, hat man viele Vergleichsmomente.

ZEIT ONLINE: Sie stellen die Entwicklungen des Populismus in der aktuellen österreichischen Politik dar. Wo sehen Sie die Parallelen?

Schalko: Man spürt in Langs Film ganz deutlich eine Verrohung der Gesellschaft, eine Brutalisierung. Ich glaube, dass auch wir an einer Art Vorabend stehen, zu was, wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass gewisse Bürgerrechte infrage gestellt werden, dass der bürgerliche Konsens verlassen wird, dass die Gesellschaft nach rechts rückt, dass es Ängste gibt, einen Effizienzfetischismus, eine Hardcore-Leistungsgesellschaft, in der der Wettbewerb gegeneinander mehr zählt als das Gemeinsame. All dieses Gebräu in Kombination mit einer Überwachungstechnologie riecht unsäglich. Ich würde es nicht als Faschismus bezeichnen, das ist ein viel zu altmodisches Wort dafür.

ZEIT ONLINE: Sie zitieren in der Serie einige Aussprüche von Politikern, das berühmteste ist das des damaligen Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer: "Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist." Sie legen es in der Serie dem rechtspopulistischen Innenminister in den Mund.

Schalko: Wichtig war mir, die Rhetorik rechtspopulistischer Politiker zu entlarven. Die Wahlen in Österreich waren ja kein Missverständnis, die Leute wollten das ja so, die haben sich nicht geirrt. Es gibt ein Bedürfnis nach solchen Parolen und man muss sich fragen, woher das kommt.

ZEIT ONLINE: Was denken Sie?



Schalko: Es hat mit einer gewissen Entpolitisierung zu tun; man versucht, einen Staat wie ein Unternehmen zu leiten und die gleichen Rezepturen zu übernehmen. Ein Bundeskanzler soll der starke Mann sein, der alle Probleme löst. Dieses Managerhafte, dass sich ganz unsäglich mit Ideologie vermengt – da haben die Rechten und der Kapitalismus sehr viele Überschneidungen. Es geht nicht ums Gemeinwohl, sondern um die Einzelleistung, die alle anderen übertrumpft.

ZEIT ONLINE: Wer war denn Ihr Vorbild für den jungen namenlosen Innenminister in der Serie?

Schalko: Viele glauben, dass es ein Abbild von Sebastian Kurz ist, aber das stimmt nicht.

ZEIT ONLINE: Er sieht ihm zumindest recht ähnlich.

Schalko: Die Figur entspricht einem bestimmten Politikertypus, der weltweit sehr erfolgreich ist. Von Macron bis Salvini. Wichtig ist auch das Körperbetonte. Das strahlt Stärke und Souveränität aus, während das Vergeistigte Zweifel und Schmutz vermittelt. Es steckt ja auch eine Art Kulturkampf dahinter.

ZEIT ONLINE: Der fiktiver Innenminister in Ihrer Serie nutzt die Panik angesichts der Kindermorde in Wien, um mehr Überwachungsmaßnahmen zu installieren. In einer Szene werden Passanten gefragt, was sie davon halten, und sie antworten unisono: "Es muss sich etwas ändern."



Schalko: Das ist eine Persiflage auf rechte Medien und auch eine Anspielung auf den Wahlkampf von Sebastian Kurz, der mit dem Slogan "Veränderung" geworben hatte. Ich glaube, ein Grundbedürfnis in unserer depressiven Gesellschaft ist: Hauptsache, es tut sich was.

ZEIT ONLINE: Widerspricht das nicht dem anderen angeblichen Grundbedürfnis vieler Menschen, dass alles so bleiben möge, wie es früher mal war?

Schalko: Nicht, wenn mit der Veränderung zugleich ein großes Abenteuer suggeriert wird: das Zurücksegeln in die Zeit vor 2000, wo alles besser war. Was nicht stimmt. So gut wie jetzt ist es uns überhaupt noch nie gegangen.