Es ist zwölf Jahre her, seit Florian Henckel von Donnersmarck für Das Leben der Anderen den Oscar für den Besten fremdsprachigen Film bekam. Heute hat der deutsche Filmemacher mit Werk ohne Autor Chancen auf gleich zwei Goldjungen: als Bester fremdsprachiger Film und für die Beste Kameraarbeit, von Caleb Deschanel. 2004 war der Amerikaner auch verantwortlich für Die Passion Christi und gerade hat er die Neuverfilmung von Der König der Löwen abgedreht.



Auf Das Leben der Anderen, einen Film über die DDR, waren die Deutschen stolz, aber Werk ohne Autor wurde vom deutschen Feuilleton zum Teil derbe verrissen – nicht zuletzt wegen der honigfarbenen Bilder von Deschanel. "Selbst Szenen größter Gewalt", schreibt der Kollege Hanno Rauterberg, "werden mit einem Schmelz grausam erhabener Schönheit überzogen."



Obendrein hatte der Film in Deutschland an seinem ersten Wochenende nur 40.000 Besucher angelockt. Das US-Branchenblatt Variety spielte eine Geschichte mit dem Titel: "Deutsches Publikum schaut weg von Never Look Away", so übrigens der englische Titel, was auf Deutsch so viel heißt wie: Schau nicht weg.



Seichtes Kunstverständnis

Deutsche Kritiker haben dem dreistündigen Drama die Verwendung fragwürdiger Stilmittel, ein seichtes Verständnis von Kunst, die zweifelhafte Interpretation eines Künstlerlebens, die Objektivierung weiblicher Körper, eine geschmacklose Gaskammerszene und die Relativierung von Nazigräuel vorgeworfen. "Der Film spricht fließend Klischee", so Dietmar Dath von der FAZ, "die Amerikaner werden das lieben."

Das tun sie tatsächlich. Auch wenn manche von ihnen gemischte Gefühle haben, halten viele US-Kritiker den Film trotz Mängeln für sehenswert. Christopher Orr vom Atlantic hält Werk ohne Autor für ein "prachtvolles Epos", das "monumental und intim" die Komplexität von drei turbulenten Jahrzehnten in Deutschlands Geschichte erforsche. Nach von seinem Debakel The Tourist im Jahr 2010 mit Angelina Jolie und Johnny Depp "kehrt von Donnersmarck triumphierend zurück", schreibt Peter Travers von Rolling Stone. Nur A. O. Scott von der New York Times hat es geschafft, in ein Kompliment Kritik zu verpacken: "Von Donnersmarck versucht, die Werkzeuge des Kitsches zu benutzen, um die Geheimnisse der Kunst zu erleuchten. Das ist schon fast eine Idee."

Es lohnt sich die Frage: Was sehen die Amerikaner in einem Film, den Deutsche nicht sehen wollen?

Nun, zum einen ist es eine semiwahre Geschichte über den Leidensweg eines Helden. Werk ohne Autor ist stark an das Leben des deutschen Malers Gerhard Richter angelehnt ("based on a true story"). Im Film heißt er Kurt Barnert, gespielt von Tom Schilling, der miterleben muss, wie seine geliebte Tante dem nationalsozialistischen Euthanasieprogramm zum Opfer fällt – als Strafe für ihren "entarteten" Kunstverstand; wie zwei seiner Onkel an der Ostfront fallen; wie sein eigener Vater sich erhängt. Als junger Künstler im kommunistischen Osten Deutschlands sieht sich Kurt gezwungen, eine Vision von bäuerlicher Authentizität und den damit verbundenen sowjetischen Werten zu malen. Davon angewidert flieht er in den Westen und verwandelt dann, im Einklang mit amerikanischen Konventionen – einschließlich eines Happy Endings –, seine Traumata in millionenschwere Kunst. That's Hollywood, baby.

Hollywood handelt mit Optimismus, Erlösung und Heilung und kann selbst die schrecklichsten Realitäten in Oscargold verwandeln. Schindlers Liste war, trotz aller schonungslosen Gräueltaten, eine Geschichte über Heldentum, Widerstandsfähigkeit und Überleben. Der mit sieben Oscars ausgezeichnete Film von Steven Spielberg machte den Holocaust zu einem verheerenden Hollywoodepos. Und nicht nur die Amerikaner können das. Was war Das Leben ist schön, wenn nicht eine märchenhafte Tragikomödie über eine italienische Familie, die in ein deutsches Vernichtungslager verschleppt wird?



Florian Henckel von Donnersmarck hatte nach einem Weg gesucht, die Heilkraft der Kunst im Film zu veranschaulichen. Er will ein Alchimist sein. Und im erbaulichen Hollywoodkino weicht einer grauenvollen Realität oft die Lebensbejahung. Selbst aus den größten Tragödien werden massentaugliche Themen und Konventionen rausgeholt: Kurt Barnert heiratet die Tochter jenes Mannes, der seine Tante in den Tod geschickt hat – ohne es zu wissen. Der wiederum führt bei seiner eigenen Tochter eine Abtreibung durch, weil er von so einem primitiven Kerl wie Barnert keine Enkelkinder will (verbotene Liebe). Die Tante von Kurt, gespielt von der wunderschönen Saskia Rosendahl, wird abtransportiert, zwangssterilisiert und ermordet (edles Opfer). Barnert wird schließlich durch seine Kunst, unbewusst, den Mörder seiner Tante entlarven, bekommt eine Ausstellung gewidmet und wird sogar Vater (Triumph über Unterdrücker, Erfolg, Happy Ending).