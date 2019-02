Diese Oscar-Gala war eine Nacht, von der hinterher jeder sagen konnte, er habe es doch vorher gewusst. Sowohl jene, die darin ein Fest der Diversität sehen wollen, als auch jene, in deren Augen das Hollywood-Universum wohl noch ewig nach den immer gleichen Regeln ticken wird. Da kann man sehr schön an der Königskategorie Bester Film sehen, die am Ende die Tragikomödie Green Book gewann. Der Film des (weißen, 62-jährigen) Regisseurs Peter Farrelly erzählt die Geschichte eines schwarzen Jazz-Pianisten, Don Shirley (Mahershala Ali), der in den 1960er Jahren durch den Süden der USA tourt und dabei von einem italoamerikanischen Fahrer chauffiert wird.



Dieser Tony (Viggo Mortensen) liebt seine Frau, seine Kinder, seine Freunde, wirft aber gleichzeitig die zwei Trinkgläser weg, aus denen in seiner Küche eben zwei schwarze Handwerker getrunken haben. Er ist ein Rassist mit großem Herzen, einer von jenen weißen Menschen, der in einer Diskussion vermutlich sagen würde: "Ich kenne einen Schwarzen, der ist total in Ordnung." Don Shirley auf der anderen Seite ist ein Isolierter. Er ist homosexuell und hat sich sein Leben lang von der black community abgegrenzt. Jetzt reist er aus Idealismus in den segregierten Süden und lässt sich dort demütigen. So plump ("Nein, unsere Toilette dürfen Sie nicht benutzen") und dumpf-derb ("Wir schlagen dich, wie du es verdient hast"), dass es Tony ein Leichtes ist, ihn zu beschützen. Einerseits, weil er eben doch ein Herz hat und andererseits, weil er dafür bezahlt wird. Und das ist dann eine sehr amerikanische Geschichte von Freundschaft, die aus einer Geschäftsbeziehung erwächst, und in der sich der Weiße letztlich als Held fühlen darf.

Im mintgrünen Cadillac zum Happy Ending

Der Film kam bei den Kritikern nur halbwegs gut an, das Publikum liebte ihn umso mehr. Wohl auch, weil es in Green Book trotz des Themas – Rassismus und Gewalt – nie wirklich finster wird. Alles bleibt beinahe unnatürlich leicht und schaukelt im mintgrünen Cadillac auf ein nettes Happy Ending zu. Das wäre vielleicht der passende Moment, um noch kurz auf Farrellys bisherige Filmografie zu verweisen, in der sich zwischen den Klamaukfilmen Dumm und Dümmer (1994) und Dumm und Dümmehr (2014) noch etliche weitere Klamotten finden wie Verrückt nach Mary (1998) und The Stooges – Drei Vollpfosten drehen ab (2014). Für Green Book erhielt er nun aber sogar noch den Oscar für das beste Original-Drehbuch.

Was Green Book rettet, sind seine beiden Hauptdarsteller Viggo Mortensen und Mahershala Ali, die auch beide für einen Oscar nominiert waren. Ali gewann seinen am Ende in der Kategorie Bester Nebendarsteller. Über diese Entscheidung kann man sich uneingeschränkt freuen, da Ali ein großartiger Schauspieler ist, was man vielleicht noch besser in seinen anderen Rollen sehen kann, aktuell in der Serie True Detective und in dem Oscargewinnerfilm von 2017, Moonlight. Ali ist übrigens der erste muslimische Darsteller, der einen Oscar erhält.

Neben Green Book waren in der Kategorie Bester Film noch sieben weitere Filme nominiert. In vier davon standen ebenfalls keine weißen Amerikanerinnen und Amerikaner im Mittelpunkt: BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, Black Panther und Roma. In jeder dieser Geschichten, so unterschiedlich sie sind, geht es darum, wie sich Menschen doch einen Zugang zur weißen Mehrheitsgesellschaft verschaffen oder erkämpfen, durch Mut, Talent, Geheimwissen oder Hingabe. Jeder dieser Filme wurde in der Oscar-Nacht in mindestens einer Kategorie bedacht. BlacKkKlansman erzählt die unglaubliche Geschichte des Polizisten Ron Stallworth, einem Schwarzen, der Mitglied im rassistischen Geheimbund Ku-Klux-Klan wurde, um verdeckt gegen ihn zu ermitteln. Dafür erhielt der Filmemacher Spike Lee endlich, endlich auch einen Oscar, den für das beste adaptierte Drehbuch, nachdem er bereits 2015 mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk geehrt worden war.



Hollywoods Lieblingsplot: Ein Außenseiter macht Karriere

Bohemian Rhapsody, die Verfilmung der sehr langen und sehr erfolgreichen Geschichte der Rockband Queen, erhielt insgesamt vier Oscars, was diesmal schon ausreichte, um die Hommage numerisch zum erfolgreichsten Film des Abends zu machen. Wenig überraschend waren die Auszeichnungen für Sound Mixing und Sound Editing sowie für Schnitt, aber auch der Oscar für den besten Hauptdarsteller ging an Rami Malek als Freddie Mercury. Natürlich ist es irre, sich vorzunehmen, dessen Charisma darzustellen, aber Malek scheute sich nicht, was allein schon bewundernswert ist, und in seinen besten Momenten vibriert er dann auf der Bühne tatsächlich ein wenig wie Mercury.

Auch Bohemian Rhapsody hat einen Plot, wie ihn viele Zuschauer – und offensichtlich auch die Academy, die über die Oscars abstimmt – liebt: Ein Außenseiter (Parse, mit indischen Wurzeln aus Sansibar nach England gekommen) macht dank seines überbordenden Talents Karriere. Auch dieser Film spart die ganz dunklen Seiten und tiefen Krisen eines außergewöhnlichen Lebens weitgehend aus und konzentriert sich ganz auf die Erfolge der Band. Davon gibt es dann einige zu sehen und vor allem zu hören.