There’s a new podcast in town: In "Die Schaulustigen" sprechen Matthias Kalle und Sophie Passmann ab jetzt regelmäßig über alles, was behauptet, Fernsehen zu sein. In dieser ersten Folge werden die Fronten geklärt: Wieso wollen die beiden unbedingt über Filme und Serien sprechen? Und wieso halten sie "ironisch fernsehen" für eine ganz unlustige Idee?

A propos unlustig: Es war Karneval, und die beiden haben sich in voller Länge "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" angeschaut und dabei weder gesungen noch gelacht. Zum Runterkommen gab es die neue Folge "Literarisches Quartett" mit verstrubbeltem Robert Habeck und streitlustiger Thea Dorn.

Weil dann noch ein wenig Zeit blieb für gutes Fernsehen, spricht Kalle über die Brillanz von "DER PASS" auf Sky und Passmann widerspricht, zumindest ein bisschen. Die beiden sinnieren darüber, was die großartige Natasha Lyonne in der neuen Netflix-Serie "Russian Doll" leider völlig versaut und welche Männer es besser machen als sie.