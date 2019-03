Kalle hat sich die Sky-Produktion 8 Tage angetan und sieht in Sachen Plot-Hole-Dichte große Parallelen zu Armageddon. So richtig glücklich wurden beide nicht mit der neuen Netflix-Serie After Life von und mit Ricky Gervais, aber da geht es ja auch ums Unglücklichsein, vielleicht hat es also alles seine Richtigkeit. Kalle und Passmann erzählen die Geschichte, wie sie sich durch Hannah Gadsby kennengelernt haben und wieso ihr Comedy-Special Nanette vermutlich das beste aller Zeiten ist.

Außerdem werden die großen Fragen des Lebens beantwortet: Wieso ist Germany's Next Topmodel verachtenswerter Trash, Let's Dance wiederum großartig? Und kann Oliver Pocher noch unerträglicher werden, als er es gerade ist? Braucht die Welt eine Show wie Promi Big Bounce? Ach, und eine perfekte Zusammenfassung von Stirb langsam in nur einem Satz gibt es auch noch.