Man soll den Tod anderer Menschen nicht auf sich selbst beziehen, aber was bleibt einem denn übrig. Luke Perry erlag gestern Abend mit 52 Jahren den Folgen eines Schlaganfalls. Und es scheint, als rühre die Anteilnahme am Tod des Schauspielers vor allem daher, dass in dessen Angesicht eine Generation plötzlich konkrete, echte Angst vor dem eigenen Ende bekommt. Der Tod des Teenieidols geht uns, die wir in den Neunzigerjahren unsere Jugend verbracht haben, auch deswegen so nah, weil wir alle einmal er waren. Oder in ihn verliebt. Oder so sein wollten wie er. Oder wollten, dass er in uns verliebt ist.

Luke Perry war Dylan McKay.

Das lässt sich ohne Sarkasmus sagen, eher aus einer Zuneigung heraus. Bis zu seinem Tod sah der Schauspieler so aus wie seine berühmteste Verkörperung, der düstere Rebell Dylan aus der Fernsehserie Beverly Hills, 90210. Und Ernsthaftigkeit ist allein deshalb geboten, weil diese Serie den Teenager zum ersten Mal ernst nahm. Zum ersten Mal wurden im Fernsehen unsere Probleme besprochen. Als Dylan zum ersten Mal mit Brenda schläft, sieht das Drehbuch niemanden vor, der ins Zimmer platzt und alles wie sonst in einem Witz auflöst oder verhindert. Nein, es passiert. Und wird danach von allen Beteiligten detailliert besprochen. Und ist einfach voll in Ordnung. Das hat die USA in den frühen Neunzigerjahren schockiert.

Die Serie um eine Clique von Teenagern hatte Anlaufschwierigkeiten und wurde dann die erfolgreichste ihrer Zeit. Sie lief von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. Und sie sah anders aus als alles, was man als europäischer Teenager jemals gesehen hatte. Die schicken Autos, die Megavillen, der perfekte Ozean, die Palmen. Beverly Hills – was und wo zur Hölle sollte das eigentlich sein? Es war egal. Es war einfach zu toll. Zum ersten Mal sahen Teenager im Fernsehen nicht mehr wie Teenager aus, sondern benahmen sich wie Models und waren auch so angezogen. Von 90210, wie wir Fans sagten, lässt sich problemlos eine direkte Linie zu den Kardashians von heute ziehen. 90210 brachte Teenagern bei, sich nach amerikanischem Reichtum zu sehnen.



Wie er schaute!

Perrys Dylan war von Anfang an der beliebteste und geheimnisvollste männliche Charakter. Er war zwar Surfer, vor allem aber war er derjenige, der all das nur schwer ertrug. Er sah die Risse in der schönen Scheinwelt, die seine Freunde heiter Leben nannten. Sein mal verträumter, mal zorniger Blick war viel interessanter als das putzige Grinsen des hübschen Brandon oder des blonden Football-Angebers Steve. Der aufsässige Zauderer schlenderte meist allein herum, trug dabei Lederjacke und wollte seine Ruhe haben. Dann trank er zu viel Alkohol, dann machte er irgendwas kaputt. Und dann küsste er Brenda. Wie er schaute! Dylan war das, was man vor 200 Jahren über den englischen Dichter Lord Byron sagte, der Celebrity und Rebelboy erstmals in sich vereinte. Er war "mad, bad, and dangerous to know". So sehr jedenfalls, wie man das in den Neunzigerjahren, im Kabelfernsehen, in einer Serie, an einem der reichsten Orte der Welt, in Kalifornien, sein konnte. Der Rebell hatte ja niemals weniger Gründe als in den Neunzigerjahren.

Bereits in Episode eins setzte sich Dylan für einen Schwächeren ein und legte sich mit der Football-Fraktion an. Sein eigentliches Ding war jedoch gar nicht so sehr "für andere", sondern: gegen sich selbst, gegen das richtige Leben im falschen. So verkörperte er auch den Zeitgeist des Grunge. Das machte ihn hart und düster. Sein Vater war der reichste, seine Mutter wohl tot. Dylan hatte eine gute Seele, aber sie war verletzt. Eigentlich konnte er sich immer nur um sich selbst kümmern. Und nicht einmal das wirklich ordentlich. Er legte dann seine Stirn unter der Haartolle in Falten, schaute verschlossen in die Ferne. Dann war wieder alles vorbei. Und er fuhr dramatisch davon in seinem Porsche. Logischerweise das coolste Auto der Welt, ein 356 Speedster aus dem Jahr 1959.