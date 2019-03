Hogie ist ein schneidiger Captain im Zweiten Weltkrieg. Ein draufgängerischer Abenteurer, der Nazis im Nahkampf niederringt und – wenn er doch in ihre Hände gerät und gefoltert wird – von einem Trupp beherzter Frauen gerettet wird, die direkt aus einem Tarantino-Film entsprungen sein könnten. Aber dann, ein Schnitt: Der Krieg spielt nicht im Belgien der Vierzigerjahre, sondern in der Gegenwart, in einem Garten in einem kleinen Provinzkaff, zwei Stunden außerhalb von New York. Die Soldaten sind aufwendig kostümierte Actionpuppen, ihre Welt die minutiöse Bastelarbeit eines erwachsenen Mannes.

In dem Spielfilm Willkommen in Marwen erzählt Robert Zemeckis die Geschichte von Mark Hogancamp, der sich eine Fantasiewelt baute, um wieder stark und handlungsfähig zu werden. Es ist die Geschichte eines gebrochenen Mannes, und sie ist wahr. Hogancamp hat sich mit dem tapferen Hogie ein Alter Ego gebastelt, nachdem ihn ein gewalttätiger Überfall seine Gesundheit und beinahe auch das Leben gekostet hatte. Weil er sich dazu bekannte, gerne mal Frauenschuhe und Kleider zu tragen, hatten ihn homophobe Hooligans eines Nachts im Jahr 2000 vor einer Bar in ein neuntägiges Koma geprügelt. Nach der Attacke waren Marks feinmotorische Fähigkeiten so stark eingeschränkt, dass er nicht mehr als Zeichner arbeiten konnte und sich ein neues Arbeitsfeld suchen musste. Er begann, sich im Garten eine therapeutische Miniaturwelt im Maßstab 1:6 zu schaffen, übersichtlich und händelbar und bevölkert mit Avataren von seinen Freunden, Bekannten und von den Tätern aus der realen Welt. Mit Fotos dieser kunstvoll inszenierten Szenen erregte er bald die Aufmerksamkeit eines Galeristen, der ihm eine Ausstellung ausrichtete.

Versatzstücke der Welt werden zur Kinowirklichkeit

Bereits 2010 hatte der Regisseur Jeff Malmberg über diese so berührende wie inspirierende Geschichte den Dokumentarfilm Marwencol gedreht. Nun hat sich Zemeckis des Stoffes angenommen. Der Filmemacher hatte schon immer eine besondere Vorliebe für Geschichten, die die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verwischen und reale Nöte auf eine künstlerische, magische Ebene transzendieren. So hatte er unter anderem Tom Hanks als simpel gestrickten Forrest Gump auf einen Ritt durch die Weltgeschichte geschickt, den frechen animierten Hasen Roger Rabbit durch die wahre Welt hüpfen lassen, Marty McFly Zurück in die Zukunft katapultiert und in der Robinsonade Cast Away – Verschollen eine Freundschaft zwischen einem gestrandeten Menschen und einem Volleyball angezettelt.

Dass der Autor und Regisseur immer wieder auf diesem unzuverlässigen Pfad zwischen Realität und Fiktion landet, hat für ihn ganz pragmatische Gründe: "Ich glaube gar nicht, dass ich das bewusst suche," sagt er beim Gespräch in einem Berliner Hotel. "Das ergibt sich ganz natürlich aus dem, was ich wirklich mag. Und es sind Geschichten, die man wirklich nur im Kino erzählen kann, die sich am besten als Film erfahren lassen."

Man kann in diesem Mark Hogancamp eine Spiegelung des Regisseurs selbst sehen, der ja ebenfalls aus Versatzstücken der wirklichen Welt eine neue, alternative Kinowirklichkeit zusammenbastelt. Kann solch kreatives Schaffen auch heilen? "Die Menschen haben die Kunst, egal in welcher Form, durch alle Zeiten immer dazu benutzt, sich emotional zu heilen", sagt Zemeckis. "Jeder, der Kunst erschafft, nutzt sie, um sich einen Reim auf Dinge zu machen, die sehr kompliziert sind."



Zemeckis Weg zur Kunst begann in den Fünfzigerjahren ziemlich alltäglich mit banaler Fernsehunterhaltung, bis er eines Tages Bonnie and Clyde sah und am eigenen Leib spürte, welche Gefühle Filme mobilisieren können: "Das war das erste Mal, dass ich beim Sehen eines Films spürte, wie meine Gefühle manipuliert wurden. Als die beiden am Ende von Schüssen durchlöchert werden, empfand ich eine so überwältigende Traurigkeit, dass ich herausfinden wollte, wie das funktioniert. Ich wollte den Prozess und die Kunstform verstehen." Als der junge Zemeckis dann eher zufällig erfuhr, dass man Film auch studieren kann, bewarb er sich an der berühmten University of Southern California. Fortan schickte er sich an, zusammen mit Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, George Lucas und John Milius das Kino zu revolutionieren. "Ich war im Grunde der Nachzügler der Gruppe", erinnert sich Zemeckis, "ich bin jünger als sie. Eine bewusste Strategie hatten wir damals wohl gar nicht. In Wahrheit wollten wir einfach nur die Filme machen, die wir machen wollten." Spielberg drehte Der weiße Hai und Lucas die Star-Wars-Filme, Zemeckis legte 1985 mit seiner Trilogie Zurück in die Zukunft nach, womit sie das moderne Blockbusterkino erfunden hatten.