Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb am frühen Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus am Starnberger See. Das ließ die Tochter der Schauspielerin, Katerina Jacob, über ihre Agentur mitteilen.



Ellen Schwiers wurde 1930 in Stettin als Tochter des Schauspielers Lutz Schwiers geboren. Sie spielte in zahlreichen Filmen mit und stand für Serien und Krimireihen wie Derrick, Der Bulle von Tölz und Polizeiruf 110 vor der Kamera. Zuletzt hatte sie an der Seite ihres Bruders Holger Schwiers und ihrer Tochter Katerina in dem Stück Altweiberfrühling in der Komödie im Bayerischen Hof in München auf der Bühne gestanden.

2015 hatte Schwiers nach 70 Jahren Abschied von der Bühne genommen. Eine Tournee würde sie nicht mehr durchstehen, hatte sie anlässlich ihres 85. Geburtstags gesagt. "Ich will nicht auf die Bühne getragen werden." Nach dem Bühnenabschied wollte sie sich ihrer Familie, ihren Hunden und ihrem Garten widmen.

Schwiers' Sohn Daniel war im Alter von 21 Jahren 1985 an Krebs gestorben, wenige Jahre später starb auch ihr Mann. Vor einigen Wochen hatte Schwiers der Abendzeitung gesagt, sie könne nicht mehr laufen, sei bettlägerig, habe bei jeder Bewegung "grauenhafte Schmerzen" und wolle deshalb sterben. Ihr Leiden sei trotz Schmerztherapie mittlerweile so schlimm, dass sie auch Sterbehilfe in Betracht ziehe. "Darüber habe ich schon mit meiner Tochter gesprochen, das habe ich mir gewünscht", sagte Schwiers.