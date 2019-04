Millionen von Kinozuschauern haben ihn als Freddie Mercury gesehen, Millionen von Fernsehzuschauerinnen mitgefiebert, als er den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. Und nun scheint Rami Malek plötzlich verschwunden zu sein. Keine Hauptrollen, die medienwirksam angekündigt wurden. Nur ein unbestätigtes Gerücht, dass er möglicherweise der nächste Bond-Bösewicht werden könnte. Und eine bestätigte Voiceover-Rolle als Äffchen Chee-Chee in der Neuverfilmung von Dr. Dolittle im kommenden Januar.

Wer Neues von Rami Malek erfahren will, kann ihn aber hören: Sein Podcast Blackout, ein Hörspiel im Serienformat, wurde Ende März veröffentlicht, fast ohne Werbekampagne, begleitet nur durch wenige Radiointerviews. Malek verkörpert darin einen Radio-DJ in einer Kleinstadt im Nordwesten der USA, in der eines Tages der Strom ausfällt. Abgeschnitten vom Rest der Welt – Internet, Telefon, Fernseher funktionieren nicht mehr – versucht seine Figur eine alte Sendestation zu reaktivieren und darüber sowohl die eigene Familie als auch die kleine Gemeinde zusammenzuhalten und herauszufinden, was eigentlich passiert ist.

Nun sind zwar Podcasts das Medienphänomen der Stunde, der Sprung vom Oscarglamour zur Hörspielunsichtbarkeit erscheint trotzdem unverhältnismäßig groß. Doch diese Art von Zurückhaltung bei der Karriereplanung scheint typisch zu sein für den 37-Jährigen. Auch auf den Emmy, den er für seine Rolle als Hacker Elliot in der Fernsehserie Mr. Robot erhalten hatte, reagierte er mit Zurückhaltung. Als nächsten Part wählte er damals ebenfalls eine "unsichtbare" Rolle: die des nicht mehr ganz jungen, strauchelnden Serienautors in der Netflix-Animationsserie BoJack Horseman, der seine Projektvorschläge aus Sorge, dass "die Regierung mitliest", nicht per Mail verschickt, sondern nur persönlich übergibt.

Hypnotisierender Effekt

Malek liegt die Arbeit mit der Stimme – das zeigt sich nicht nur aktuell im Podcast Blackout, dessen Rolle er sich auf den Leib hat schreiben lassen; sein markantes Timbre ist auch das, was sich von seinem Hacker Elliot in Mr. Robot zuvorderst einprägt.

In Sam Esmails Serie spielt Malek einen schwierigen, ausgesprochen introvertierten Charakter, der in vielem das glatte Gegenteil zum flamboyanten Freddie Mercury darstellt. Elliot ist einerseits ein genialer Hacker, der sich in der digitalen Welt mit Gewandtheit und Gerissenheit bewegt und nur wenig Grenzen kennt, andererseits ist er ein psychisch und mental äußerst labiler junger Mann, der von Ängsten und Zwangsvorstellungen verschiedener Art gequält wird.



Aus dem Off kommentiert dieser Elliot das Geschehen von Mr. Robot, in dem er zwischen die Fronten verschiedener Netzrebellen und -attentäter gerät, wobei er den Zuschauer als Eingeweihten direkt anspricht. Man fühlt sich auf seine Seite gezogen, nicht zuletzt durch Maleks zögerlich-monotone Stimmmodulation, von der etwas Hypnotisierendes ausgeht. Von diesem Zauber muss man sich als Zuschauerin immer wieder aufs Neue befreien, denn Elliot erweist sich ein ums andere Mal als ausgesprochen unzuverlässiger Erzähler. Die Dinge sind nie ganz so, wie er sie aus seiner Perspektive darstellt, obwohl seine Wahrheit oft als die überzeugendere erscheint.