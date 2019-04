Der amerikanische Filmregisseur und Produzent John Singleton ist tot. Das teilte seine Familie mit. Zuvor hatte sie entschieden, dass der 51-Jährige nach einem schweren Schlaganfall nicht länger künstlich am Leben erhalten werden solle.



Dies sei eine qualvolle Entscheidung gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Familie. Sie hätten sich zuvor ausführlich mit Singletons Ärzten beraten.

Singleton hatte am 17. April einen schweren Schlaganfall erlitten. Der siebenfache Vater wurde in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt. Singleton holte 1992 mit seinem Debütfilm Boyz N The Hood über Gewalt in einem Armenviertel von Los Angeles, das auf seinem eigenen Aufwachsen beruht, auf Anhieb zwei Oscar-Nominierungen.



Er war der erste Afroamerikaner und zugleich der jüngste Regisseur, der in der Sparte Beste Regie nominiert wurde. Danach inszenierte er Filme wie Poetic Justice, Shaft, Vier Brüder und Atemlos – Gefährliche Wahrheit. Als Produzent brachte er unter anderem das Drama Hustle & Flow ins Kino. Er ist zudem ausführender Produzent der laufenden TV-Serie Snowfall über die Crack-Epidemie der 80er Jahre.