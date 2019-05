Glamour hin, Glamour her, so ein Job als Festivalleiter kann wirklich nerven. Statt sich der Champagnerlaune hinzugeben, muss Thierry Frémaux, kaum dass die Festspiele eröffnet sind, auf allen Kanälen erklären, wie in Herrgottsnamen er und sein Kollege Pierre Lescure auf die Idee gekommen sind, Alain Delon mit einer Ehrenpalme für sein Lebenswerk zu ehren. Weil dieser vor allem in den Sechziger- und Siebzigerjahren des letzten Jahrtausends ein wirklich toller Schauspieler war. Und weil Jean-Paul Belmondo auch schon eine bekommen hat.

Das hätte bis vor wenigen Jahren als Begründung noch ausgereicht. Wir haben aber 2019, Jahr sechs nach der gesetzlichen Regelung von Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare in Frankreich und Jahr 1,5 nach #MeToo. Da sollte man selbst in Cannes nicht ernsthaft hoffen, unkommentiert einen Schauspieler ehren zu können, dem es zwar "völlig schnuppe" ist, ob Schwule heiraten, der aber ihre Sexualität für "widernatürlich" hält und nicht will, dass sie Kinder adoptieren. Und der auch schon mal erwähnt hat, dass er Frauen geohrfeigt hat.

Statt sich also den ersten Wettbewerbsbeiträgen zu widmen, die sich auf völlig unterschiedliche Weise aber in beiden Fällen sehr intensiv mit bedenklichen gesellschaftlichen Zuständen in Frankreich respektive Brasilien beschäftigen (dazu später mehr), statt sich also für das politische Kino feiern zu lassen, dass er hier angekündigt hat, muss Frémaux den Satz sagen: "Wir geben ihm ja nicht den Friedensnobelpreis." Was faktisch völlig korrekt ist, aber leider auch ziemlich hilflos klingt. Jedenfalls kam inzwischen von der einflussreichen Vereinigung Women and Hollywood heftige Kritik und eine Onlinepetition hat binnen weniger Tage 19.000 Unterschriften gegen das Festival und die Verleihung gesammelt.



Realistische Geschichte aus der Pariser Banlieue

Bevor es am Sonntag zum Showdown kommt, soll aber noch Zeit sein, einen Blick auf die erwähnten Filme zu werfen. Der französische Filmemacher Ladj Ly hat es gleich mit seinem ersten Langfilm, Les Misérables, in den Wettbewerb geschafft. Sein Ziel war es, eine realistische Geschichte aus jener Pariser Banlieue zu erzählen, in der er selbst aufgewachsen ist, den Hochhausblöcken von Montfermeil im Departement Saine-Saint-Denis. Stéphane (Damien Bonnard) ist gerade aus Cherbourg hergezogen, um seinen Dienst in einer Antiverbrechenseinheit anzutreten. Seine beiden neuen Kollegen Chris (Alexis Manenti) und Gwada (Djebril Zonga) führen ihn – eher rau als kollegial – in das Leben des Viertels ein: hier die Gang um den Schwarzafrikaner LeMaire, der sich auf patriarchalische Weise um das Funktionieren des Alltags kümmert, dort die Muslimbrüder, die jeden Anlass nutzen, um ihren Einfluss auf die Jugend zu festigen. Gerade hat auch noch eine Zirkustruppe von Sinti ihre Zelte aufgeschlagen. Dazwischen Kinder und Jugendliche, die von den drei Polizisten aus schierer Langeweile mit sinnlosen Personenkontrollen schikaniert werden, Fußball spielen, Drohnen fliegen lassen oder Blödsinn machen. Zum Beispiel das Löwenbaby aus dem Zirkus klauen.

Ladj Ly lässt dem Zuschauer viel Zeit, seine Figuren kennenzulernen. Die Banlieue ist bei ihm erst mal ein Ort, an dem viele Menschen auf sehr unterschiedliche Weise zusammenleben. Man versucht miteinander auszukommen, obwohl jeder wirklich genug eigene Sorgen hat und vor allem zu wenig Perspektiven. Die vorgebliche Ruhe endet, als einem der Polizisten beim Verhaften des jungen Löwendiebs ein beinahe tödlicher Fehler unterläuft. Als klar wird, dass das Fehlverhalten der Polizei von einem Kind per Drohne gefilmt wurde, eskaliert die Lage.