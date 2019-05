Das Drama Gundermann ist der große Sieger beim 69. Deutschen Filmpreis. Der Film über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann von Andreas Dresen erhielt die Goldene Lola als Bester Film sowie den Preis für die Beste Regie, das Beste Drehbuch, das Beste Szenenbild und das Beste Kostümbild. "Ich glaube, wenn man älter wird, ist man näher am Wasser gebaut", sagte Dresen sichtlich bewegt. "Das ist ein großes Geschenk." Auch die Auszeichnung für den Besten Hauptdarsteller (Alexander Scheer) ging an Gundermann.

Mit einer silbernen Lola wurde das Drama Styx ausgezeichnet – es handelt von einer Seglerin, die auf dem Meer auf ein Flüchtlingsboot trifft. Protagonistin Susanne Wolff gewann eine Lola als Beste Hauptdarstellerin. Die Preise für die Beste Tongestaltung und die Beste Kamera/Bildgestaltung gingen ebenfalls an das Drama. Eine Lola in Bronze ging an die Produzenten der Tragikomödie Der Junge muss an die frische Luft.

Beste Nebendarstellerin wurde Luise Heyer, die in dem Film die Mutter von Hape Kerkeling spielt. Auch die undotierte Lola für den besucherstärksten deutschen Film des Jahres ging an Der Junge muss an die frische Luft. Alexander Fehling (Das Ende der Wahrheit) gewann die Auszeichnung als Bester Nebendarsteller. Als bester Dokumentarfilm wurde Of Fathers And Sons von Talal Derki ausgezeichnet. Der Film gewann außerdem den Preis für den Besten Schnitt.

Weiterhin wurden ausgezeichnet:

Rocca – Verändert die Welt von Katja Benrath bekam die Lola als Bester Kinderfilm .

. Das Umweltdrama Wackersdorf wurde für die Beste Musik geehrt.

geehrt. Die Lola für das Beste Maskenbild ging an das Team von Der Goldene Handschuh.

Der neue Präsident der Deutschen Filmakademie, der Schauspieler Ulrich Matthes, rief während der Verleihung dazu auf, sich an der Europawahl zu beteiligen. "Lasst uns also Filme machen auch im Bewusstsein dafür, was für eine Errungenschaft dieses friedliche und freie Europa ist", sagte er. "Bitte geht am 26. Mai zur Wahl."

Die Regisseurin Margarethe von Trotta ist die Lola-Ehrenpreisträgerin für herausragende Verdienste um den deutschen Film. Die Schauspielerin Katja Riemann würdigte sie als Inspiration und Mutmacherin für Frauen in der Filmbranche. "Sie ist ein Vorbild", sagte Riemann.



Die Lola ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro die höchstdotierte Auszeichnung für den deutschen Film. Die knapp 2.000 Mitglieder der deutschen Filmakademie stimmen jeweils über die Siegerinnen und Sieger in den 18 Kategorien ab.