Zur Halbzeit der zweiten Staffel von Fleabag bestätigt ein katholischer Priester endlich, was wir längst geahnt haben: Die Titelheldin ist nicht ganz dicht. Fleabag (Phoebe Waller-Bridge) trinkt nicht nur zu viel und hat Affären mit bereits vergebenen Menschen, sondern auch eine Neigung zum Selbstgespräch. Als wollte sie ihr Leben für ein imaginiertes Publikum inszenieren, wendet sie sich immer wieder direkt an die Kamera, kommentiert die Einfältigkeit ihrer Mitmenschen, verzweifelt am eigenen Urteilsvermögen oder guckt einfach nur vielsagend. Niemand scheint diese Marotte zu bemerken oder sich dafür zu interessieren.

Außer der Priester. Fleabag lernt ihn bei einem Dinner ihrer kolossal dysfunktionalen Familie kennen: Der Glaubensmann wurde herbeigerufen, um die zweite Hochzeit ihres verwitweten Vaters zu moderieren. Und Halleluja, hat Gott die Gebete seiner oberklassigen Londoner Schäfchen erhört! Er schickt ihnen einen jungen, verteufelt heißen, ständig fluchenden, Dosen-Gin-Tonic kippenden und Rapmusik hörenden Fitnessstudio-Pfarrer (Andrew Scott), wie er nur im Drehbuch schwarzhumoriger englischer TV-Serien stehen kann. Fleabag verguckt sich in den namenlosen Priester. Denn Fleabag muss tun, was Fleabag tun muss.



Die Serie basiert auf einem gleichnamigen Ein-Personen-Theaterstück, mit dem die britische Drehbuchautorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge 2013 in Edinburgh debütierte und später erfolgreich nach London und New York weiterzog. Gesten- und anekdotenreich berichtet die Titelfigur darin von sexueller Promiskuität und anderen Versuchen, ihre innere Leere zu übertünchen. Fürs Fernsehen erweiterte Waller-Bridge das Ensemble um Fleabags hypererfolgreiche Schwester (Sian Clifford), deren schmierseifigen Mann (Brett Gelman) sowie einen Vater im Frühstadium der Verkalkung (Bill Paterson) und dessen unerträgliche Ehefrau to be, Fleabags sogenannte Patentante (Oscargewinnerin Olivia Colman in ihrer nächsten denkwürdigen Vorstellung). All diese Charaktere sind Paradebeispiele komplexbeladener Ratlosigkeit oder Boshaftigkeit.



https://www.youtube.com/watch?v=aX2ViKQFL_k

Mit diesem Material erlebt Waller-Bridge gerade den besten Lauf aller englischen Serienautorinnen. Dass die 34-Jährige aus dem Londoner Westen Fleabag nach nur zwölf halbstündigen Folgen auf dem Höhepunkt der Show beendet, ist eine Machtdemonstration. Ihr bleiben schließlich die ähnlich erfolgreiche Thrillerserie Killing Eve, eine Art Fleabag mit richtigen Waffen, und die Arbeit am Drehbuch des nächsten James-Bond-Films. Noch ein Projekt, das wie gemacht scheint für ihren wortwitzigen, selbstironischen Stil.

Als verspieltes Autorinnenprojekt erkennt man Fleabag schon am Umgang mit Namen. Neben der nur mit ihrem Spitznamen (das englische Wort fleabag lässt sich am ehesten mit Streuner oder Mistkerl übersetzen) bezeichneten Titelheldin gibt es etwa ihre verstorbene, als Schreckgespenst weiter durch die Serie geisternde Freundin Boo sowie ihre selbstverliebte Schwester Claire, die sich mit einem männlichen Kollegen einlässt, der ebenfalls Claire heißt. Waller-Bridge kommt damit durch, weil sie nicht nur diese Schreibtisch-Eitelkeiten beherrscht, sondern auch das Drehbuchhandwerk. Ihre Dialoge fangen die zugespitzten Methoden der Kommunikation und Nicht-Kommunikation, die Familien im Laufe der Jahre entwickeln, perfekt ein. Verglichen mit den destruktiven Paarbeziehungen ihrer Familie erscheinen Fleabags Singleleben und der heimelige Zweipersonenhaushalt, den sich der Priester mit Gott eingerichtet hat, als erstrebenswerte Lebenssituationen.

Unverkennbar machen die Serie aber Fleabags Selbstgespräche. Eigentlich gilt die vierte Wand im Serienfernsehen inzwischen als unantastbar. Der alte Sitcom-Trick, dass sich das Personal einer Show direkt an sein Publikum wendet, war – spätestens seit House of Cards – unwiederbringlich durchgekaut. Waller-Bridge aber verhilft dem Stilmittel zu einem unwahrscheinlichen letzten Frühling. Sie nutzt es für Slapstick-Einlagen und dadaistischen Wortwitz, für körperbetonte Comedy und sarkastische Fußnoten über das Geschehen der Serie. Ein Blick von Fleabag kann ganze Handlungsstränge erblühen oder austrocknen lassen. Bis der Priester den Tick bemerkt und ihre Welt aus den Angeln hebt.