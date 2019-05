Die größte Lüge unter Filmliebhabern ist, dass sie sich gern überraschen lassen. In den allermeisten Fällen schauen wir auf Sky, Amazon und Netflix nicht irgendetwas, noch viel weniger kaufen wir an der Kinokasse wahllos ein Ticket. Wir wissen im Gegenteil sehr genau, was uns erwartet, von jenem Regisseur oder diesem Genre. In der Romanze wird sich das Paar zum Happy End bekommen – egal, wie sehr die Liebe zwischendurch gefährdet erschien. Ebenso werden in einer Superheldenserie die Superhelden letztlich dem Tod entrinnen und erfolgreich gewesen sein. Wir lieben diese Filme trotzdem. Genau darin besteht das Wunder der Fiktion: Wir tun nur so, als wüssten wir nicht genau, was hier gerade läuft.

In Wochen wie diesen, da sich ein großes Filmepos wie The Avengers oder ein großes Serienepos wie Game of Thrones dem Ende neigt, sehen wir nun überall Spoilerwarnungen: Nicht weiterlesen, es sei denn, Sie haben keine Angst vor Erkenntnis! Vor wenigen Jahren noch Bestand Kulturkritik darin, sich mit einem Werk, dem Dargestellten und seinem Gemachtsein gründlich auseinanderzusetzen. Inzwischen scheint es immer öfter darum zu gehen, sich möglichst lange bedeckt zu halten, um dem Publikum die Spannung nicht zu verderben. Darth Vader ist Lukes Vater! Albus Dumbledore stirbt! Die Drachenzähmerin Daenerys Targaryen wird sie alle niederbrennen! Nur ein Menschenfeind käme heute auf die Idee, das zu verraten. Nicht einmal ein Kritiker.

Aber woher kommt eigentlich diese grassierende Phobie vor Spoilern? Der Begriff ist längst nicht so alt wie das Filmemachen. Zwar taucht er schon seit den Sechzigerjahren vereinzelt auf, regelmäßig benutzt wird er jedoch erst seit den Achtzigerjahren, als Filmfans begannen, sich in frühen Internet-Newsgroups auszutauschen. Ursprünglich meinte "Spoilern" das Verraten eines wesentlichen Plot-Twists, einer Überraschung, die die Handlung in eine neue Richtung schubst.

Heute sind Kommentarspalten und soziale Medien voll von solchen Unterhaltungen. Fans überbieten sich gegenseitig mit akribischen Beobachtungen zu ihren Lieblingsfilmen oder Lieblingsserien. "Forensic fans" nannte sie daher der Film- und Medienwissenschaftler Jason Mittell 2009 in seinem Buch Television and American Culture. Sie betrachten jede Szene, jede Einstellung, jede Dialogzeile so genau, dass sie sogar einen versehentlich abgestellten Starbucks-Kaffeebecher entdecken, der nur einen Sekundenbruchteil im Bild war.

Das stellt Filmemacher und Produzenten vor neue Aufgaben. Wenn die Zuschauer nicht bloß das dem Genre angemessene Ende kennen, sondern auch noch jeden Informationsschnipsel analysieren – wie sollten dann Filme idealerweise aussehen? Genau: Sie wären voller überraschender (und keinesfalls immer logischer) Wendungen und Rätsel. Inzwischen finden sich in vielen Filmen Twists und Ereignisse, deren Bedeutung für den Fortgang der Handlung völlig irrelevant ist. Es geht allein um die unerwartete Inszenierung.

So kam es jüngst dazu, dass selbst Helden sterben müssen (Bond in Skyfall, Spider-Man in Avengers: Infinity War), nur um später doch wieder aufzutauchen als wundersam Überlebender oder Protagonist eines neues Sequels. Insofern haben die Macher von Game of Thrones übrigens tatsächlich einen neuen Weg eingeschlagen, indem sie selbst Figuren, die den Fans richtig ans Herz gewachsen waren, exekutierten (und nicht allen ein Comeback als Zombie schenkten).