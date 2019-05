Atemlos hetzt der Mann durch die Straßenschluchten von New York, er wird mit Kugeln, Messern, Macheten und Fäusten malträtiert, in Halbweltkneipen und mondänen Hotelzimmern in jeder nur erdenklichen Weise durch die Mangel gedreht. John Wick, gespielt von Keanu Reeves, ist der Schmerzensmann des modernen Blockbuster-Kinos. Irgendwann bekommt man wirklich Mitleid mit diesem Typ, dessen Gesicht und Körper mit unzähligen Schrammen und Wundmalen übersät sind, der elegante Anzug zerschlissen, die strähnig langen Haare von Schweiß und Blut verklebt, und man fragt sich, wie lange er sich das noch antun will. Mit solchen Fragen kann der Schauspieler Keanu Reeves nicht viel anfangen: "Die Frage würde ich umdrehen, und sagen, das ist die Story. Mir geht es immer darum, eine Geschichte zu erzählen."



Aber von Geschichte kann hier eigentlich kaum die Rede sein. John Wick 3 – Parabellum setzt unmittelbar nach dem Ende letzten Films ein, als der Auftragsmörder Wick die eherne Regel des Hotels Continental verletzt und dort einen Menschen getötet hat. Geführt wird die luxuriöse New Yorker Gangster-Absteige vom Hotelmanager Winston, dem der Ire Ian McShane eine ähnlich coole Autorität verleiht wie in seiner Rolle als Mr Wednesday in American Gods. Durch seinen Regelverstoß ist Wick zum Abschuss freigegeben, ein Kopfgeld von 14 Millionen US-Dollar ist auf ihn ausgesetzt. Ein Mann allein gegen die ganze Welt, denn jeder, der ihm hilft, muss mit sofortiger Hinrichtung rechnen. Also kann John Wick nur noch rennen und rasen, um sich schießen und schlagen.

Die Reihe erschöpft sich in der reinen Dynamik von Flucht und Verfolgung. Inszeniert wurden die John Wick-Filme von dem ehemaligen Stuntman Chad Stahelski, der unter anderem in den Matrix-Filmen und in Constantine das Stunt-Double von Keanu Reeves war, und Martial-Art-Stunt-Coordinator in Matrix Revolutions und Matrix Reloaded. Die Vermutung liegt nahe, dass Keanu Reeves, der gerne schnelle Motorräder fährt und ein Faible für Martial Arts hat, auf solche Rollen besonders leicht anspringt, aber beim Gespräch im Berliner Hotel winkt er lachend ab: "Nein, ich lege es nicht darauf an, immer schnell voranzukommen. Was diese Projekte in meinen Augen verbindet, ist die Vision von Regisseuren, Action und Story wirklich organisch miteinander verzahnen. Mit meinem Tempo ziehe ich die Zuschauer mit."



Nun, was den John Wick-Filmen an Geschichte fehlt, machen sie mit Schauwerten wett, mit der Dynamik zwischen charismatischen Schauspielern wie Lawrence Fishburne, Lance Reddick, Ian Mc Shane, Asia Kate Dillon und Angelica Huston. Und natürlich mit spektakulär stimmungsvollen Schauplätzen: archaischen Waffenkammern und gläsernen Labyrinthen, die sich horizontal und vertikal fortsetzen, die Ballettbühne eines barocken Theaters und allen voran das luxuriöse Continental Hotel mit all seinen Spiegeln und Lüstern, Täfelungen und Teppichen, die sich malerisch zerlegen lassen. In seiner kunstvollen Stilisierung und der absurden Übersteigerung balanciert der Film auf einem schmalen Grat zwischen hypermodernem Comic und klassischem Erzählkino.



Keanu Reeves hat bereits angekündigt, dass er die Geschichte von John Wick gerne weitererzählen würde, und wenn man ihn fragt, wie lange er sich denn noch so durch die Gegend hetzen lassen will, wehrt er ab, das müsse das Publikum entscheiden. Es ist schwer, an ihn heranzukommen, zu erfahren, was ihn persönlich an der Figur reizt. "Mir gefällt diese künstliche, überhöhte Welt von John Wick", sagt er schließlich, "der Ehrenkodex in der Welt der Auftragskiller im Continental Hotel und im Kontrast dazu die reale Welt. Ich liebe all diese Regeln und die Konsequenzen, die auf ihre Übertretung folgen, ein System, das auf Treue und Ehre basiert. Und ich liebe die Komik und das Herz."



Ein Mann mit gebrochenem Herzen

Geboren wurde Keanu Reeves im Herbst 1964 in Beirut, sein hawaiianischer Vorname bedeutet "kühle Brise über den Bergen". Die englische Mutter war Kostümbildnerin, der leibliche Vater ein Geologe mit hawaiianischem Pass und britischen, portugiesischen und chinesischen Wurzeln. Der Vater wird straffällig, nach der Trennung der Eltern zieht Reeves mit seiner Mutter erst nach New York und später nach Kanada. Wechselnde Stiefväter aus dem Theater-, Film- und Rockgeschäft hinterlassen Eindrücke, auf der Highschool interessiert er sich vor allem für Eishockey und Theater und verkündet schon mit 15, dass er Schauspieler werden will. Er belegt Theaterkurse, schreibt sich auf einer Schauspielschule ein, hat mit 16 bereits einen Agenten: "Damals spielte ich Mercutio in Shakespeares Romeo und Julia, im jüdischen Gemeindehaus. Das war der entscheidende Zündfunke."



Auf Fotos versteckt sich der Schauspieler gerne hinter seinen langen Haaren und dem Bart und kultiviert das Enigmatische. Dieser Nimbus umgab ihn schon in seinem ersten wichtigen Film River's Edge von Tim Hunter, der gerade in der luxuriösen Ausstattung eines Mediabooks neu erschienen ist. River's Edge fiktionalisiert die reale Geschichte des Mordes an einer Schülerin und zeigt, wie abgestumpft und teilnahmslos deren Schulkameraden und Freunde darauf reagieren, weil sie in ihren zerrütteten Familien nie Fürsorge und Liebe erlebt haben. Unter diesen verlorenen Teenagern ist Reeves Charakter Matt noch der einfühlsamste und warmherzigste. Das gilt im Grunde auch für seinen Auftragskiller John Wick, der trotz des absurd hohen Bodycounts eben keine seelenlose Killermaschine ist, sondern ein Mann mit gebrochenem Herzen.

Dieses Unnahbare, Entrückte verkörperte er auch in seiner Rolle als Alien Klaatu im Remake von Der Tag, an dem die Erde stillstand, als indischer Prinz Siddhartha, der in Little Buddha auf der spirituellen Suche nach den großen Lebensfragen zum Buddhismus findet, als Menschheitsretter Neo in Matrix, als übersinnlich arbeitender Detektiv in Constantine und in der Romanze Das Haus am See als Mann, der über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg kommunizieren kann. Reeves' besondere Aura hat viele Regisseure und Regisseurinnen angezogen, unter anderem Bernardo Bertolucci, Kenneth Branagh, Kathryn Bigelow, die Wachowskis, Sam Raimi und Richard Linklater.