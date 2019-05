Die Berliner Tatort-Folge Der gute Weg (rbb-Redaktion: Josephine Schröder-Zebralla) kann so nur in Berlin anfangen: Highlife in der Großstadt, Hochbahn, Leuchtschrift und Abhang in den verschiedenen Formen metropolitaner Lebensentwürfe: Ausgang, Dealen, Spätkauf, Betteln. Und so weiter.

Die Geschichte selbst regrediert aber fix in ein Kammerspiel, das so auch in Tübingen denkbar wäre. Eine Polizeistreife, darunter der Rubin-Sohn Tolja (Jonas Hämmerle), muss eine Ruhestörung bearbeiten, die erstaunlich entschieden eskaliert. Obwohl der Lumich Yakut Yavas (Rauand Taleb) zunächst versichert, die Musik runterzudrehen, lässt sich Polizist Stracke (letzte Woche erst als Gerichtsmediziner Falko Lammert in Dresden: Peter Trabner) nicht besänftigen und marschiert ein.



Um auf einen Drogendeal zu stoßen. Stracke erschießt den einen Verbrecher, während Yavas ihm nur ins Bein feuert – der Kollegin Ehlers (Anna Herrmann) und Rubin junior dagegen auf die Brust. Immerhin trägt der Filius der Kommissarin Schutzweste.



Was folgt, sind Rochaden mit der Vergangenheit. Der Fall (Drehbuch: Christoph Darnstädt, Regie: Christian von Castelberg) spielt tatsächlich nur auf dem Bierdeckel von Beziehungen, die fünf Personen in der Wohnung untereinander haben. Und allein durch die zufällige Anwesenheit von Young Rubin gibt es eine zweite Erzählung zu der Variante, die Stracke auftischt, der seine Kollegin Ehlers loswerden wollte – in einem Tauschhandel mit Yakut Yavas, der als Polizeiinformant seinerseits Interesse daran hatte, den Clan-Vetter in der Küche unter einem Vorwand aus der Welt geschafft zu kriegen.



Obwohl Der gute Weg ein übersichtlicher Fall ist, werden konstant Sachen ermittelt (die Personenkonstellation, die in der fraglichen Wohnung zusammenkam) – und das durchaus spannend. Anders als etwa beim Tatort in Weimar, wo die Ausflüge in vergangene Händel, die heutige Taten erklären, nicht selten etwas bedienungsanleitungshaft kompliziert daherkommen, wird das, was Stracke auf dem Kerbholz hat, relativ plausibel entwickelt.



Was auch daran liegt, dass Strackes Kaputtheit immer wieder auf die Verhältnisse bezogen wird, also nicht aufs Persönliche reduziert bleibt. In der Figur des altgedienten Streifenpolizisten klingt die Verlorenheit eines Mannes an, der es leid ist, gegen die Wand von kriminellen Handlungen des komplexen Großstadtpersonals zu laufen.