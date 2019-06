Es sorgt für einige Irritation, dass der Wiener Tatort: Glück allein (ORF-Redaktion: Bernhard Natschläger, Andrea Zulehner) auf den ersten Blick ausschaut, als habe er vom legendären Ibiza-Video schon früher gewusst als Jan Böhmermann. Es gibt einen Tiroler Politiker namens Ladurner, der öffentlich als großer Saubermann gilt, sich privat aber eher als Oarschloch herausstellt. Zugleich ist er dicke mit dem aktuellen Innenminister, der hier Schennach (Emil De Cillia) heißt. Osteuropäische Geschäfte mit Betonung auf "Legalität" werden repräsentiert von einer Frau Petrenko (Dorka Gryllus), die nicht aus Russ- oder Lettland stammt, sondern aus der Ukraine, dafür aber auch keinen Übersetzer braucht.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Auf den zweiten Blick geht sich die Analogie zwischen jüngster Realität und dem im März letzten Jahres gedrehten Film freilich nicht aus. Man kann den Wiener Tatort (Drehbuch: Uli Brée, Regie: Catalina Molina) aber dennoch als Versuch begreifen, über die veränderten Verhältnisse in der österreichischen Politik in Zeiten von Sebastian Kurz zu handeln – wenn auch nicht so anspielungsreich wie in der letzten Folge.



Und nicht so großräumig. Der Fall stellt sich im Laufe der Zeit nämlich als recht mühsam heraus: Bei Ladurner werden Frau (tot) und Tochter (angestochen, später tot) gefunden. Die Ermittlungen soll auf Innenministers Weisung die Kollegin Soraperra (Gerti Drassl) übernehmen, die mit Ladurner nicht nur ein Verhältnis hat, sondern von ihm schwanger ist.



Die Bibi (Adele Neuhauser) und der Eisner (Harald Krassnitzer) agieren in der ersten Hälfte daher hinter den Spitzen, derweil der Fredo Schimpf (Thomas Stipsits) zu Beginn noch unentschieden ist, auch weil er die Frau Soraperra im Rahmen seiner Möglichkeiten beflirtet. Als Täter wird ein Zeitgenosse namens Kuptschyk (Dieter Egermann) präsentiert, der sich, als Raubmörder deklariert, praktischerweise irgendwann in seiner Zelle erhängt haben soll. Wäre er der Mörder gewesen, hätte sich der Fall erledigt.



Hat er aber nicht. Leider rennen die Ermittlerinnen, die den Lügen und Finten in Glück allein nachspüren müssen, zumeist vor die Wand, die in Form der Ladurner-Figur in diesem Film rumsteht. Gespielt wird sie von Cornelius Obonya, der sein Großschauspielertum hier erstens eh nicht in den Dienst eines tatsächlich nur guten Charakters stellen würde. Und der zweitens aber von Beginn an viel zu unsympathisch und verschlagen wirkt, als dass nur ein Zuschauer auf die Idee kommen könnte, er habe es mit dem versprochenen Saubermann zu tun.

Serie "Der Obduktionsbericht" Serie "Der Obduktionsbericht" Alle Kolumnen von Matthias Dell und weitere Beiträge zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite.

Das liegt auch daran, dass es eben immer nur um den privaten Ladurner geht in diesem Film, obwohl man ihn auch mal von außen hätte zeigen können, wie er Bürgerinnen oder Medien beeindruckt. Oder andeuten könnte, bei welchen Machenschaften der Politiker die Businessfrau Petrenko am Wickel haben will, die hier allein mit dem Label "ukrainisch" als verdächtig deklariert wird. Der Tatort will hinaus ins Große, Korrupte der politisch-medialen Sphäre, aber dafür ist er zu faul, weil er glaubt, alles vom Schreibtisch aus erledigen zu können – im Sandkasten irgendwelcher halb privaten Konfrontationen.



Und wenn sich Ladurner am Ende als psychotische Figur erweist, die krankhaft zwischen Nettigkeit und Bösartigkeit pendelt, dann ist das eine laue Erklärung für all die Geschichten, die man ihm hätte vorher glauben sollen – etwa, dass er die eigene minderjährige Tochter drogenabhängig gemacht hat.



Es ist also gar nicht so leicht, ausreichend Interesse aufzubringen, um der dann auch ziemlich depperten Lösung entgegenzugähnen. (Wenn ich das richtig verstanden habe: Es gab wohl einen Einbruch, der aber mit den Toten nichts zu tun hatte. Die gehen aufs Konto der Tochter, die unter Drogen auf die Mutter lossticht, um im blitzwendenden Moment der Erkenntnis über die Monstrosität dessen, was sie gerade getan hat (Mama gekillt), sich selbst so arg zu verletzen, dass sie wenig später nichts mehr aussagen kann über den bösen Papa.)

Was dieser Tatort will, ist das spuckefädentreibende Anschrei-Endgame zwischen Ladurner und Frau Soraperra. Kann man für riesige, ganz tiefe Schauspielkunst halten, wie sich da nicht geschont, vielmehr: totalverausgabt wird. Ist aber fad, weil der Weg dahin so abtörnend beschrieben wird.



Dabei gibt es in Wien doch die Bibi, den Eisner, das Ernstl (Hubert Kramar) und den Fredo, die als Figuren so schön konturiert und gespielt sind, die Witz haben (wie die Bibi, die die vom ignoranten Eisner falsch ausgesprochenen nicht österreichischen Namen korrigiert) und reden können. Das macht aus Glück allein mehr, als die Handlung zur Verfügung stellt. Aber schade ist es auch.

Lieber Leserinnen und Leser, Am 16. Juni geht mit dem Luzerner "Tatort: Ausgezählt" eine erstaunliche hochstehende ARD-Sonntagabendkrimi-Saison zu Ende. Deshalb soll das eigentliche Saisonfinale in diesem Jahr aus einem Rückblick bestehen: ZEIT ONLINE-Kritiker Matthias lässt die Spielzeit 2018/19 mit zwei Kommentatorinnen und Kommentatoren aus der Community Revue passieren – das Gespräch wird danach auf ZEIT ONLINE abgebildet. Dafür können Sie sich bewerben: Schicken Sie Antwort auf folgende Fragen: 1. Was waren Ihre drei liebsten Folgen dieser Saison? 2. Was waren die drei größten Enttäuschungen? 3. Und warum lässt ich über den ARD-Sonntagabendkrimi so gut streiten? Das Gespräch soll am Pfingsmontag, 10. Juni, zur Mittagszeit in Berlin stattfinden. Anreise mit der Bahn wird bezahlt. Die Auswahl trifft die Redaktion. Schreiben Sie an: community-redaktion@zeit.de