Prypjat brummt. Das gilt seit 33 Jahren im übertragenen Sinne: Noch immer können in der einstigen 50.000-Menschen-Siedlung, die sich vier Kilometer nordwestlich des Atomkraftwerks Tschernobyl befindet, hohe radioaktive Strahlenbelastungen gemessen werden. Es gilt aber auch für den Katastrophentourismus in der heutigen Geisterstadt. Immer mehr Menschen reisen nach Prypjat, ins Herz jener Sperrzone, die um den explodierten vierten Reaktor des Kraftwerks errichtet wurde. Dort nehmen sie lustige Selfies auf, sexy Selfies und manchmal auch lustige sexy Selfies. Wo eigentlich nichts mehr wachsen dürfte, ist in den letzten Wochen ein neuer Instagram-Hotspot aus dem Boden geschossen.

Schuld daran ist zumindest indirekt die Fernsehserie Chernobyl. Das anfangs nur zurückhaltend beworbene Projekt von Sky und HBO hat sich zu einem der größten TV-Ereignisse des Jahres entwickelt. Ein offizieller Podcast begleitet die Show, viele weitere beschäftigen sich mit ihr. Die User der Film- und Fernsehdatenbank IMDb halten Chernobyl schon jetzt für die beste TV-Serie aller Zeiten, noch vor Breaking Bad oder den Sopranos. 9,6 Durchschnittspunkte, basierend auf 250.000 Stimmen. Eher bescheiden wirken dagegen die wenigen Historikerinnen und Fernsehkritiker, die auf den tendenziösen Umgang der Serie mit ihrer künstlerischen Freiheit hinweisen. Der Hype überstrahlt sie einfach.

Also tun die Menschen, was Menschen eben tun: Sie kreuzen auf und schießen Fotos. Als lautester Kritiker dieser Kulturpraktik tritt seit kurzer Zeit Craig Mazin in Erscheinung. Bevor er die Drehbücher zu Chernobyl schrieb, war der Endvierziger aus New York als Autor von Komödien wie Scary Movie III, Scary Movie IV, The Hangover Part II und The Hangover Part III zu eher zweifelhaftem Ruhm gelangt. Nun scheint er die Beschädigung seines Prestigeprojekts im ukrainischen wasteland zu fürchten und bittet Katastrophentouristen deshalb um respektvollen Umgang mit umgestürzten Bussen, verlassenen Vergnügungsparks und dem eigenen Smartphone. Die Sache könnte sich sonst in nicht vorgesehene Richtungen entwickeln.

Mazins Sorge entbehrt nicht einer gewissen Komik. Seine Vorstellung von Chernobyl entwickelt sich schließlich schon während ihrer Auftaktsequenz in nicht vorgesehene Richtungen. Die Serie beginnt mit dem Suizid ihres Helden Valery Legasov (Jared Harris) im April 1988, exakt zwei Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl, für deren Aufarbeitung der Chemiker zuständig war. Der direkte Zusammenhang, den Mazin und sein Regisseur Johan Renck zwischen den Ereignissen in Tschernobyl, den Abwiegelungsmanövern aus Moskau und dem Tod des Wissenschaftlers herstellen, markiert die erste von vielen Suggestionen, deren sich die Serienmacher bedienen.

Daran ist zunächst einmal nichts auszusetzen. Chernobyl ist ein außergewöhnlich guter TV-Thriller, ausgestattet mit einer Detailverliebtheit, die sich von Kleidung und Frisuren vieler Charaktere über die unfreiwillig ulkige Arbeitskleidung des Kraftwerkpersonals bis zu den korrekten Vorhängen erstreckt, die in den Fenstern der Plattenbauten von Prypjat hängen. Manchmal hält jemand ein Gewehr falsch, und Menschen tragen Uniformen, die eigentlich nur zu besonderen Anlässen üblich waren. Selbst jene Zeitzeugen, die auf Twitter von solchen Fehlern berichten, zeigen sich jedoch insgesamt überzeugt von der akkuraten Darstellung des sowjetischen Lebens im Jahr 1986.

Noch besser vermitteln Mazin und Renck aber jene Dinge an ihr Publikum, die nichts mit Make-up, Kostümen oder Requisiten zu tun haben. Wie zuletzt schon das Glyphosat-Drama Giftige Saat findet auch Chernobyl Mittel, die unsichtbare Bedrohung, die riesige Strahlenbelastung am Ort der Kraftwerksexplosion, nachvollziehbar zu machen. Sie zeigt sich weniger in den feuerroten Gesichtern der Ersthelfer als in der Hilflosigkeit und Langsamkeit ihrer Bewegungen, im Plätschern des Reaktorwassers oder den hysterischen Ausschlägen eines Geräts zur Strahlenmessung. Vor allem letzteres wird als neues Schreckensgeräusch in die Fernsehgeschichte eingehen.

Die eindringlichsten Szenen aus Chernobyl spielen sich jedoch weit entfernt vom Ort des Unfalls ab, in den Krankenhäusern von Moskau und Kiew, wo unmittelbar betroffene Opfer behandelt und vernommen werden. Seit beinahe 100 Jahren stapfen Zombies über Kinoleinwände und Fernsehbildschirme. Inzwischen können sie auch rennen und springen und manchmal sogar denken. Nichts jedoch könnte Furcht einflößender sein als jene lebenden Leichen, die in Chernobyl einfach nur daliegen und den Tod erwarten. Schon wenige Tage nach der Reaktorexplosion hat sich ihr Zellgewebe nahezu vollständig aufgelöst. Als sie endlich sterben, sind ihre Gesichter längst verschwunden.